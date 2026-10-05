Tras el éxito de la primera fase, Royal Caribbean Group amplía a tres embarcaciones su programa de manejo de sargazo en Mahahual

El programa piloto de Royal Caribbean Group en Mahahual, desarrollado junto con Menos Plástico es Fantástico y aliados locales durante cinco meses, recolectó 977 toneladas métricas de sargazo y sentó un modelo de colaboración que ahora orienta la ampliación de la segunda fase.

Royal Caribbean Group dio por concluida la etapa inicial de su programa de manejo de sargazo en Mahahual, México, un paso más dentro del anuncio que la compañía hizo en marzo para atender una de las prioridades de la comunidad costera.

El sargazo, un alga marina flotante que surge de forma natural, ofrece hábitat a distintas especies en mar abierto. Sus grandes acumulaciones cerca de la costa, sin embargo, pueden afectar los ecosistemas y a la población costera, lo que llevó a diseñar un tratamiento oportuno y responsable en la región.

La iniciativa se desarrolló de la mano de Menos Plástico es Fantástico, organización local sin fines de lucro que promueve proyectos comunitarios y educativos centrados en reducir los desechos plásticos y que amplió su trabajo para incorporar la gestión del sargazo.

Royal Caribbean Group retira en Mahahual 977 toneladas de sargazo en la primera fase

Durante los cinco meses de operación del programa, equipos de campo emplearon embarcaciones y redes de recolección para retirar el sargazo de la laguna arrecifal antes de que alcanzara la costa. El material se trasladó después a puntos designados para su secado y procesamiento, donde se separaron los desechos de otros elementos.

La etapa piloto permitió extraer 977 toneladas métricas de sargazo, una cantidad equivalente a más de 48,000 carretillas, con el apoyo de 3,054 mallas utilizadas en las tareas de retiro. El proceso produjo además 560 costales de sargazo seco, mientras el equipo exploraba posibles usos para el material.

Durante los trabajos se identificaron y documentaron especies marinas presentes en el sargazo recolectado, entre ellas cangrejos de sargazo, peces ballesta juveniles, camarones de sargazo y peces sapo de sargazo. También se recogieron macroplásticos, lo que aportó información adicional sobre los materiales y la vida marina asociados al sargazo.

Royal Caribbean Group amplía a tres embarcaciones la recolección hasta noviembre

Las actividades iniciales se concentraron principalmente en El Quebrado, en Mahahual, y estuvieron a cargo de Menos Plástico es Fantástico con el respaldo de Royal Caribbean Group. El proyecto sumó, además, otros esfuerzos locales de manejo del sargazo en puntos de relevancia económica y turística, entre ellos trabajos vinculados a las barreras del muelle de pescadores y del canal de navegación, junto con actores del lugar.

Las operaciones se extenderán hasta noviembre y la capacidad de recolección en el agua pasará de dos a tres embarcaciones. La ampliación sumará tareas de limpieza a lo largo del canal de navegación entre el centro de Mahahual y la entrada a Quebrado Norte, con respaldo a la limpieza de mallas para sargazo y de los espacios cercanos, el retiro de redes abandonadas en el lecho marino y la remoción de materiales acumulados en torno a ellas.

«Nuestro compromiso con Mahahual comienza por escuchar a la comunidad y trabajar junto con aliados locales en soluciones que respondan a prioridades compartidas«, afirmó Helen O’Connell, vicepresidenta asociada de Participación Comunitaria de Royal Caribbean Group. «Esta primera fase convirtió ese compromiso en acciones concretas, ayudando a retirar 977 toneladas métricas de sargazo, fortalecer la colaboración local y sentar las bases para continuar avanzando durante la siguiente fase del programa».

SEMAR y el Comité de Sargazo de Mahahual respaldan la ampliación de la barrera de contención

De forma adicional a las labores iniciales, Royal Caribbean Group contribuyó en paralelo al tratamiento del sargazo en la zona mediante el traslado y la ampliación de la barrera de contención, con inversión en nuevos anclajes y equipo técnico, en coordinación con el Comité de Sargazo de Mahahual y la Secretaría de Marina de México (SEMAR).

Estas acciones forman parte de la estrategia más amplia de Royal Caribbean Group con las comunidades y los destinos donde opera. A través de su plataforma SEA the Future, la compañía impulsa proyectos orientados a preservar el planeta, fortalecer los vínculos comunitarios y acelerar la innovación a gran escala.