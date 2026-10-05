Detectan riesgo feminicida en 33% de llamadas a la Línea de las Mujeres 079

Ciudad de México.- La Secretaría de las Mujeres identificó violencia crítica con riesgo feminicida en 33 por ciento de las llamadas atendidas a través de la Línea de las Mujeres 079, opción 1.

Así lo informó la nueva titular de la dependencia, Laura Itzel Castillo, quien detalló que 83 por ciento de las llamadas recibió atención por algún tipo de violencia, mientras que 17 por ciento correspondió a orientación e información.

“Del total de llamadas, 83 por ciento recibió atención por algún tipo de violencia y 17 por ciento obtuvo orientación e información”.

“También se identifica un 33 por ciento de violencia crítica con riesgo feminicida”, afirmó.

Castillo sostuvo que la detección de esos casos permite intervenir con atención especializada para evitar que la violencia escale.

“Esto permitió prevenir la manifestación de esta forma de violencia. Por eso es importante contar con atención especializada”, agregó.

La secretaria explicó que la Línea de las Mujeres funciona a nivel nacional y puede utilizarse cuando una mujer vive violencia, considera que sus derechos no son respetados, requiere información sobre programas gubernamentales o busca localizar un Centro LIBRE.

“Si estás viviendo violencia y no sabes qué hacer, llama al 079 opción uno. También puedes llamar si sientes que no respetan tus derechos, si necesitas orientación sobre programas de Gobierno dirigido a las mujeres o si deseas conocer tus centro libre más cercano”, señaló.

Castillo indicó que las llamadas son atendidas por personal especializado y que, cuando se requiere atención presencial, las usuarias son canalizadas al Centro LIBRE más cercano.

“Tu llamada será atendida por una profesional especializada. Ahí te orientamos sobre qué hacer y a dónde acudir. Si necesitas atención presencial, te canalizamos al centro libre más cercano”, explicó.

La funcionaria informó también que los Centros LIBRE han proporcionado un millón 436 mil 869 servicios y atendido a 656 mil 344 personas.

Indicó que durante los dos años de Gobierno se crearon mil un centros en las 32 entidades federativas, con cobertura en 40 por ciento de los municipios del país.

En esos espacios, dijo, se brinda apoyo psicoemocional, asesoría jurídica, promoción de derechos, formación para la autonomía económica y talleres para prevenir la violencia.

Castillo informó además que la Secretaría trabaja con Google, Meta, TikTok y YouTube para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en plataformas digitales. (AGENCIA REFORMA)