Lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible granizo se prevén este lunes en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante este lunes se prevé cielo nublado en Coahuila, con lluvias puntuales fuertes principalmente en zonas del este y sureste del estado, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para Coahuila se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en zonas del este y sureste. Las precipitaciones podrían generar encharcamientos e inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en zonas susceptibles y reducción de la visibilidad durante los periodos de mayor intensidad.

Estas condiciones se presentan ante la interacción de diversos sistemas meteorológicos que mantienen condiciones de inestabilidad sobre el norte y noreste del país.

ZONAS DE MAYOR ATENCIÓN

Con base en el Aviso Preventivo por posibles acumulaciones de precipitación, las regiones que requieren mayor atención durante las próximas 24 horas son:

Región Sureste:

Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, General Cepeda y Parras, con potencial de acumulados de 25 a 50 milímetros y puntuales cercanos a 50 mm en zonas serranas.

Región Centro-Desierto:

Monclova, Frontera, Castaños, Candela, San Buenaventura, Cuatro Ciénegas y Ocampo, con acumulados de 15 a 40 milímetros y puntuales cercanos a 50 mm.

Región Carbonífera:

Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas, Progreso y Juárez, con acumulados de 10 a 25 milímetros y puntuales de 25 a 40 mm.

Región Norte:

Zaragoza, Morelos, Allende, Villa Unión, Guerrero, Jiménez, Acuña y Piedras Negras, con acumulados de 5 a 25 milímetros.

Región Laguna:

Viesca, San Pedro, Matamoros, Francisco I. Madero y Torreón, con acumulados de 2.5 a 15 milímetros y puntuales cercanos a 20–25 mm.

Asimismo, se prevé viento de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila.

RIESGO DE INUNDACIONES REPENTINAS

Ante los acumulados previstos, existe riesgo de encharcamientos urbanos, escurrimientos rápidos, incremento en los niveles de arroyos y cauces, así como inundaciones en zonas bajas y sitios susceptibles.

Se recomienda prestar especial atención en zonas serranas de la Región Sureste, áreas urbanas de Saltillo, Ramos Arizpe y Monclova, arroyos y cauces de respuesta rápida, carreteras con baja visibilidad y sectores con antecedentes de encharcamientos.

RECOMENDACIONES

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado recomienda a la población:

– No cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo.

– Extremar precauciones al conducir ante pavimento mojado, encharcamientos y reducción de la visibilidad.

– Evitar transitar por zonas donde existan corrientes de agua o escurrimientos.

– Mantenerse alejado de ríos, arroyos y cauces ante posibles incrementos repentinos en sus niveles.

– Durante las tormentas eléctricas, permanecer en un lugar seguro y evitar resguardarse bajo árboles, estructuras metálicas o permanecer en zonas abiertas.

– Ante la posible caída de granizo, resguardarse bajo techo y proteger vehículos y objetos susceptibles de sufrir daños.

– Resguardar o asegurar objetos que puedan ser desplazados por las rachas de viento.

– Extremar precauciones en zonas serranas y de ladera ante la posibilidad de deslaves o escurrimientos.

– No arrojar basura en calles, alcantarillas o sistemas de drenaje, a fin de evitar obstrucciones.

– Mantenerse atento a los avisos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, la Subsecretaría de Protección Civil y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)