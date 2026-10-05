Reducen adopciones de perros y gatos negros y blancos por riesgo de uso en rituales

La directora de la Fundación Ayudando Naricitas sin Hogar, Ana Belén García Cepeda, pidió extremar precauciones durante octubre y noviembre, reforzar los filtros para las adopciones y mantener a los animales dentro de casa ante el riesgo de que sean víctimas de prácticas de maltrato

Durante octubre y parte de noviembre, organizaciones y rescatistas de Saltillo reducen o frenan temporalmente las adopciones de perros y gatos, especialmente aquellos de pelaje negro y blanco, ante el riesgo de que sean entregados a personas con intenciones de utilizarlos en rituales relacionados con prácticas de brujería o satanismo, así lo dio a conocer Ana Belén García Cepeda, directora de la Fundación Ayudando Naricitas sin Hogar, en Saltillo, quien señaló que esta precaución se toma ante reportes y antecedentes que, dijo, existen en distintas partes de México.

«Empiezan las fechas de Halloween, de Día de Muertos y dentro de ellas muchos otros rituales que se hacen, desgraciadamente, que no deberían de estar», explicó la rescatista, quien consideró que durante estas fechas pueden incrementarse este tipo de prácticas. Por ello, hizo un llamado a fundaciones, rescatistas independientes y propietarios de animales a extremar las medidas de protección para evitar que perros y gatos se conviertan en víctimas.

García Cepeda destacó que los animales de pelaje negro, tanto perros como gatos, son considerados entre los más vulnerables durante esta temporada, aunque también llamó a proteger a los de color blanco.

Pidió especial cuidado con los animales que permanecen en situación de calle, pues pueden ser tomados por personas que posteriormente intenten utilizarlos para fines distintos a una adopción responsable. Por ello, exhortó a las organizaciones a disminuir temporalmente las entregas y a realizar un seguimiento mucho más estricto de cada posible adoptante, aun cuando esto implique que los cachorros permanezcan más tiempo bajo resguardo.

«Que no solamente les pidamos el INE, el comprobante de domicilio, sino que se les pida teléfono, se sepa todo de la familia», señaló.

Explicó que rescatistas y titulares de asociaciones civiles en favor de los seres sintientes, dentro de la capital de Coahuila, mantienen comunicación mediante grupos de WhatsApp para compartir información sobre posibles adoptantes y alertarse entre ellos cuando una persona genera sospechas. Sin embargo, reconoció que pese a estas medidas continúan registrándose casos de animales que son víctimas de maltrato y prácticas violentas.

«Sí existe la gente que lo hace», afirmó al señalar que, según los reportes que recibe, estas situaciones no se limitan a animales que están en adopción o en las calles, sino que también pueden involucrar mascotas que son sustraídas de sus propias familias. (OMAR SOTO)