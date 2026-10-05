PUNTO DE CIENCIA

Dr. Luis Everardo Castro Solís

El valor que no aparece en las cuentas: la riqueza invisible de los paisajes culturales

Cuando se piensa en valor se suele pensar en dinero. El precio de una vivienda, la producción de una empresa o el ingreso de una familia aparecen como indicadores aparentemente suficientes para describir el bienestar. Sin embargo, la experiencia cotidiana muestra algo diferente. Existen comunidades con recursos económicos limitados que mantienen altos niveles de cohesión, identidad y calidad de vida, mientras otras, mucho más prósperas materialmente, enfrentan soledad, fragmentación social y pérdida de sentido.

Tal vez el problema radica en que solamente observamos una parte de la riqueza que las sociedades producen. Además del valor económico existe una riqueza menos visible pero igualmente importante: aquella que surge de las relaciones humanas y de la capacidad colectiva para producir significado. A esta producción simultánea e interdependiente de dimensiones materiales, relacionales y simbólicas podemos llamarla valor complejo.

El valor complejo se compone de tres formas inseparables de producción de riqueza. La primera es el valor material, asociado a las condiciones concretas de existencia: vivienda, infraestructura, equipamiento, servicios, energía, movilidad o acceso a recursos básicos. Ninguna sociedad puede sostenerse sin esta base material. Sin embargo, su sola presencia no garantiza bienestar.

La segunda dimensión es el valor relacional. Surge de la confianza, la cooperación, la amistad, el apoyo mutuo y la capacidad de actuar colectivamente. Es el valor que aparece cuando las personas descubren que forman parte de una comunidad. Un barrio donde los vecinos se conocen y colaboran suele ofrecer una experiencia de habitar muy distinta a otra donde predominan el aislamiento y la indiferencia, aun cuando ambas dispongan de recursos materiales similares.

La tercera dimensión corresponde al valor simbólico. Es la capacidad colectiva de producir y compartir sentido. Está presente en las historias compartidas, la memoria colectiva, las tradiciones, el conocimiento local, las expresiones culturales y las imágenes de futuro que una comunidad construye para sí misma. Es aquello que permite responder preguntas fundamentales sobre quiénes somos, dónde estamos y por qué vale la pena permanecer en un lugar.

Estas tres dimensiones no funcionan de manera separada. Se encuentran profundamente entrelazadas. Una plaza pública, por ejemplo, es una infraestructura urbana y por lo tanto posee valor material. Al mismo tiempo es un espacio de encuentro, convivencia y cooperación, por lo que produce valor relacional. Además, puede ser escenario de rituales, celebraciones y memorias compartidas, generando valor simbólico. Su importancia no radica únicamente en su forma física sino en la capacidad de articular estas tres dimensiones simultáneamente.

Desde esta perspectiva, el bienestar no aparece como una simple consecuencia del crecimiento económico. Más bien emerge cuando una sociedad logra producir de manera equilibrada valor material, relacional y simbólico. Cuando alguna de estas dimensiones se debilita, comienzan a manifestarse diversas formas de penuria. Puede existir abundancia material acompañada de aislamiento social; fuertes vínculos comunitarios en contextos de precariedad económica; o riqueza económica y cohesión social coexistiendo con una profunda pérdida de identidad cultural.

Por ello, muchos de los desafíos contemporáneos no pueden comprenderse únicamente mediante indicadores económicos. Las transformaciones territoriales modifican no solo la infraestructura y los mercados, sino también las redes de relaciones y los sistemas de significado que sostienen la vida cotidiana. Cuando se destruyen vínculos comunitarios o se erosionan referentes culturales, aparecen pérdidas reales, aunque estas no sean registradas por las estadísticas convencionales.

Habitar, en consecuencia, significa mucho más que ocupar un espacio físico. Habitar es participar en una trama de recursos, relaciones y sentidos que hacen posible una vida digna. Una comunidad prospera no solamente por lo que posee, sino también por lo que comparte y por aquello que es capaz de significar colectivamente.

Quizás una de las lecciones más importantes sea que la verdadera riqueza de un territorio no se encuentra únicamente en sus activos económicos. También habita en la confianza entre las personas, en la memoria compartida, en los saberes acumulados y en la capacidad de construir proyectos comunes. Es allí, en ese delicado equilibrio entre materia, relaciones y sentido, donde reside una de las claves fundamentales del bienestar humano y de la producción sostenible de los paisajes culturales.

Dr. Luis Everardo Castro Solís

Facultad de Ingeniería US

lucastros@uadec.mx