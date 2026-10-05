Continúan detenciones por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública

Este fin de semana la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo detuvo a 10

Como parte del trabajo para mantener la paz y la seguridad en las calles de la ciudad, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo continúa con el operativo contra la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública y este fin de semana detuvo a 10 personas.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, dio a conocer que este es ya el décimo fin de semana desde que arrancó el operativo, el cual hasta el momento ha resultado en la detención de 317 personas.

“Este es un operativo que dio inicio con base en las peticiones de la ciudadanía y en el que el alcalde Javier Díaz González nos ha instruido a no bajar la guardia. Hoy vemos que ha dejado buenos resultados”, señaló Garza Félix.

Dicho operativo se lleva a cabo en todos los sectores de la ciudad y durante este fin de semana la mayoría de las detenciones se realizaron en las colonias Nueva Tlaxcala y Saltillo 2000.

Miguel Ángel Garza indicó que, en esta ocasión, se registró un menor número de detenciones en comparación con fines de semana previos.

Exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades, ya que la multa por ingerir bebidas en la calle es de 4 mil 600 pesos. (El Heraldo de Saltillo)