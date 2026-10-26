Muere mujer atropellada en el bulevar Otilio González; conductor fue detenido

Una mujer de aproximadamente 50 años perdió la vida durante la mañana de este lunes tras ser atropellada por una camioneta sobre el bulevar Otilio González, a la altura de la colonia Nueva Imagen, frente a la escuela primaria Adolfo López Mateos, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima intentaba cruzar la vialidad de sur a norte cuando fue embestida por el conductor de una camioneta, un hombre de aproximadamente 70 años, quien presuntamente no logró advertir su presencia debido a las condiciones de oscuridad que prevalecían en ese momento.

Tras el impacto, la mujer quedó tendida sobre la carpeta asfáltica. Al arribar los cuerpos de emergencia y confirmar que ya no presentaba signos vitales, su cuerpo fue cubierto con una sábana, mientras las autoridades procedían a resguardar el lugar.

Uno de los aspectos que serán considerados dentro de las investigaciones es que, a menos de 10 metros del sitio del atropellamiento, se encuentra un puente peatonal que no habría sido utilizado por la víctima.

Elementos de Tránsito Municipal detuvieron al conductor y aseguraron el área para facilitar las diligencias correspondientes. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de indicios y comenzaron la integración de la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las posibles responsabilidades legales.

De manera preliminar, los hechos podrían investigarse como un homicidio culposo, al tratarse de un atropellamiento presuntamente no intencional. Sin embargo, serán las autoridades ministeriales las encargadas de establecer la clasificación jurídica del caso, valorar las circunstancias y determinar la responsabilidad que pudiera corresponder al conductor.

Finalmente, el cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas de su muerte y se buscará establecer su identidad. (El Heraldo de Saltillo)