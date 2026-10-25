Pide obispo de Saltillo a menores vestir de santos o mártires en Halloween, en lugar de brujas o monstruos

Dicha celebración debe ser de santidad y no de oscuridad; asegura

El obispo de Saltillo, Hilario González García, hizo un llamado a las niñas, niños y adolescentes de esta capital a dar un sentido más cristiano a la celebración previa del Día de Todos los Santos recordando las cualidades y valores que a lo largo de la historia han caracterizado a distintos personajes que hoy son considerados santos por la Iglesia Católica.

En ese sentido, invitó a estos menores a que la tradición del “Halloween” cobre un significado mucho más positivo al portar la vestimenta que representaba a estas santas, santos o mártires de la Iglesia, lo que dijo está siendo promovido en las parroquias de la diócesis y también en algunos planteles educativos.

Recordó que el origen de la palabra Halloween proviene del inglés “All Hallows’Eve”, que significa precisamente víspera de todos los santos y por ello, más que una celebración oscura relacionada con brujas, demonios o monstruos, ésta debe ser en realidad una fiesta de santidad.

De igual manera, dijo que, al proyectarse estas cualidades relacionadas con la santidad, dicha celebración debe ser totalmente pacífica y sin incurrir en actos vandálicos u otras costumbres negativas que tienen lugar en estos festejos.

“La invitación que les hago, que muchas parroquias están haciendo y en la que ojalá participen las familias, niñas y niños, así como jóvenes y adolescentes del catecismo es que la tradición de los disfraces, más que sean de motivos oscuros, malignos o demoniacos, se está proponiendo que sea una fiesta de la santidad, es decir, de valores positivos que no tengan que ver con las tinieblas, sino con la luz”, señaló el obispo.

“En muchas escuelas y parroquias van a hacer este desfile de la santidad en la que las niñas y niños se vestirán de ángeles o también de algún santo o santa según su propio nombre. Hay muchas santas y santos que también fueron mártires, entonces eso también es una bonita tradición vestir con una túnica blanca con una cinta roja y portar una palma, que son símbolos del martirio, es otra manera de celebrar a todos los santos”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)