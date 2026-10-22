Proyecta Coahuila cerrar 2026 con hasta 60 inversiones y 25 mil empleos

El estado de Coahuila proyecta concluir 2026 con la llegada de entre 55 y 60 nuevos proyectos de inversión, que representarían alrededor de 25 mil empleos directos, mientras que durante la actual administración estatal se han concretado más de 200 proyectos empresariales, informó el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez.

El funcionario destacó que, a pesar de las dificultades económicas registradas durante los últimos dos años, principalmente por la incertidumbre comercial internacional, las empresas extranjeras continúan mostrando interés en establecer operaciones en territorio coahuilense. Señaló que las autoridades mantienen negociaciones con inversionistas que podrían concretar nuevos proyectos antes de finalizar el presente año.

“Este año vamos a llegar a 55 proyectos, aproximadamente. Todavía hay algunos que estamos trabajando, es octubre y nos faltan un par de meses; pudieran caer algunas otras que traemos ahí en el tintero, pero estamos hablando de entre 55 y 60 proyectos que podemos decir que llegaron a nuestro estado este año”, expresó Olivares Martínez.

En materia laboral, explicó que las inversiones contempladas para 2026 permitirían alcanzar una generación aproximada de 25 mil puestos de trabajo directos, sin considerar las oportunidades adicionales que surgen mediante la contratación de proveedores, servicios logísticos y otras actividades relacionadas con las nuevas plantas industriales. Consideró que este movimiento económico también favorece a pequeñas y medianas empresas que participan en las cadenas de suministro.

“Al final del día, han sido los últimos dos años que no han sido sencillos, pero creemos que aun con las complejidades que hemos vivido, los resultados son buenos porque seguimos teniendo la llegada de inversiones. Ya van más de 200 proyectos que han llegado al estado en estos ya casi tres años”, manifestó el secretario.

Respecto al balance acumulado durante la administración del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Olivares Martínez indicó que próximamente se presentará información detallada sobre los montos de inversión captados, como parte de los datos económicos que serán difundidos previo al informe de gobierno.

Añadió que la promoción industrial continuará tanto dentro como fuera del país, con el propósito de ampliar las oportunidades de crecimiento en las distintas regiones de Coahuila.

“Te puedo decir, yo que salgo también en el país a ver otros estados, pues Coahuila sigue siendo una punta de lanza y sigue manteniendo un liderazgo importante en lo que es atracción de inversión extranjera directa”, concluyó el funcionario, quien reiteró que la prioridad será mantener las condiciones necesarias para que nuevas compañías continúen estableciéndose en la entidad. (EDUARDO SERNA).