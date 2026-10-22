Advierte líder de CANACINTRA nacional sobre complicaciones para las pequeñas empresas por reducción de jornada laboral  

La presidenta nacional de Canacintra, María de Lourdes Medina Ortega, aseguró que los industriales de México y de la Región Sureste de Coahuila se encuentran listos para cumplir con la reducción a 40 horas de la jornada laboral, e indicó que al igual que como se ha hecho con otras disposiciones federales, quienes conforman ese sector habrán de atender cabalmente dichos lineamientos, al señalar que “los industriales somos formales y siempre cumplimos y nos apegamos a la ley”.

En su visita a Saltillo, la dirigente reconoció que, ante la próxima implementación de estos cambios, serán en su mayoría los pequeños negocios los que habrán de enfrentar más complicaciones para adaptarse a esta reducción de la jornada laboral a partir de 2027, toda vez que sus plantillas de trabajadores son menores, y por esta causa se verán obligados a reorganizar su funcionamiento y operaciones, a fin de mantener la productividad.

Destacó que la reducción de dos horas en la jornada laboral programada para su aplicación en 2027, es solamente el inicio de un proceso de ajustes que continuará en los siguientes años y a los que las industrias deberán adaptarse “sí o sí”.

De igual manera, expuso que en cuanto a las empresas grandes éstas tendrán una mayor capacidad para adaptarse a estos cambios, en tanto que las medianas tendrán que implementar estos ajustes realizando gradualmente diversas modificaciones en sus procesos productivos.

“Aquí hay que destacar que los establecimientos que operan con apenas cinco, seis o siete trabajadores son los que enfrentarán mayores complicaciones. A nosotros lo que nos preocupa son los talleres, las empresas que son muy pequeñas, porque obviamente a la hora de que van a comprimir el horario, pues no son dos horas, sino que son dos horas por toda la gente que colabora ahí”, expresó.

Agregó que, ante este escenario, las empresas también tendrán que encontrar mecanismos que les permitan aumentar su productividad, a través de las modificaciones de horarios o a mediante la contratación de personal adicional, lo que igualmente podría resultar difícil para los pequeños negocios.

Además, en cuanto a las sanciones que están contempladas para las industrias que no cumplan con estas nuevas disposiciones, hizo un llamado a las autoridades para que ofrezcan a estas empresas el acompañamiento necesario para que puedan realizar esta transición y aseguró que hay apertura por parte del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, para atender los requerimientos del sector industrial y apoyar en las dificultades que pudieran presentarse en este proceso. (ÁNGEL AGUILAR).