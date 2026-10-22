Protegen el patrimonio de 95 familias de Torreón con la entrega de escrituras

El Gobierno del Estado, el Municipio de Torreón y el Colegio de Notarios, coordinan acciones en favor de la certeza jurídica de las familias.

Torreón, Coahuila.- Con el objetivo de brindar certeza jurídica a las familias de Torreón, para que puedan proteger su patrimonio y validar el esfuerzo invertido para la adquisición de su vivienda, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís presidió este jueves la entrega de escrituras a 95 beneficiarios, mediante el programa conjunto con el Gobierno del Estado y con el apoyo del Colegio de Notarios.

El presidente municipal destacó que la estrategia de gobierno de Manolo Jiménez, respalda el trabajo y el sacrificio de muchas familias para contar con una casa, y celebró que con esta entrega, se fortalezca su hogar.

“Se trata de seguridad patrimonial, pero lleva un valor más allá, es tener la oportunidad de refrendar nuestro compromiso para poder seguir trabajando en favor de quienes más lo necesitan, en favor de quienes buscan una respuesta, y sobre todo, de quienes han hecho un gran sacrificio durante muchos años, por tener un patrimonio y protegerlo para sus hijos”, externó el edil.

Riquelme Solís reconoció al gobernador por el programa de entrega de escrituras, el cual dijo, facilita que las personas realicen su trámite, a partir del trabajo coordinado entre dependencias, instituciones y el Colegio de Notarios.

Asimismo, invitó a los beneficiarios a aprovechar los servicios del mes del testamento que se ampliaron a octubre. “Van a regresar y les van a decir a sus hijos, a sus nietos: aquí está por lo que tanto luché, por lo que trabajé toda la vida. Por eso, les quiero dar un agregado, ya tienen su escritura, ahora háganse un testamento”.

Finalmente, el presidente municipal refrendó su compromiso con las familias de Torreón, por quienes seguirán las acciones, aseguró, para que tengan una mejor calidad de vida.

“Ya son dueños de su de su pedacito de Torreón, de Coahuila, de México, le reitero mi reconocimiento por su tenacidad, estos son resultados de vida, y eso sin lugar a duda se logra con el esfuerzo de mucho tiempo”, reiteró el alcalde.

Estuvieron además el senador Gabriel Elizondo Pérez; Felipe González Miranda, diputado local; Andrés Garza Martínez, encargado del Despacho de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila; Miguel Ángel Leal Reyes, director general de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor; Javier Armendáriz Reyes Retana, director general del Registro Público de la Propiedad en Torreón; Salvador Sánchez Ávila, presidente del colegio de Notarios; Hugo Dávila Prado, secretario de Desarrollo Regional en La Laguna; y Juan Carlos Ayup Guerrero, subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial de La Laguna. (El Heraldo de Saltillo)