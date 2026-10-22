Llega a Saltillo La Gran Posada Vol. 2 con Los Ángeles Azules. Conoce todos los detalles

A través de redes sociales, la empresa RCG Entertainment anunció que el grupo musical de cumbia, Los Ángeles Azules llegarán a Saltillo para presentarse en vivo como parte de “La Gran Posada Vol. 2”, organizada por el Rey del Sold Out y a continuación te contamos todos los detalles.

La cita es el sábado 5 de diciembre a las 8:00 p.m y el evento se llevará a cabo en el Auditorio Parque Las Maravillas, que puede recibir hasta 15 mil personas en su capacidad máxima.

Los boletos ya están a la venta y se pueden adquirir en línea a través de https://jrticket.tickesoft.com. El evento cuenta con seis zonas diferentes con los siguientes precios: Zona de Baile: $400, Palco: mil 500 pesos, Mesas 4 personas ( mil 500 pesos por persona), Oro: mil 800 pesos, Platino 2 mil pesos y VIP: 2 mil 500 pesos. Los precios anteriormente mencionados no incluyen cargos por servicio.

También puedes adquirir boletos físicos en sucursales de JR Sombreros.

Los Ángeles Azules es un grupo musical del género cumbia originario de Ciudad de México. Se formó en 1976 y a lo largo de su trayectoria han lanzado grandes éxitos como “El Listón de tu Pelo”, “Como Te Voy a Olvidar”, “17 Años” y muchas más que han alcanzado millones de reproducciones en plataformas de streaming musical y los han llevado a consolidarse como uno de los mayores exponentes del género.

El regreso de Los Ángeles Azules a Saltillo promete una noche llena de sus mejores éxitos, mucho baile y un gran ambiente. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)