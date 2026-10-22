No caeremos en provocaciones con EU, dice Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su Gobierno evitará responder a todas las declaraciones de actores políticos de Estados Unidos para no caer en provocaciones que puedan generar un conflicto, en medio del proceso electoral de ese país y de las negociaciones comerciales bilaterales.

Sostuvo que México mantendrá una postura de diálogo con la Administración de Donald Trump, pero sin ceder en materia de soberanía e integridad territorial, aunque alcanzar acuerdos pueda tomar tiempo.

“Y también no necesitamos contestar a todo lo que dicen. ¿Por qué? Porque está en un proceso electoral. Entonces tampoco vamos a caer en ninguna provocación que nos lleve a un conflicto”, expresó.

Sheinbaum explicó que la estrategia de su Gobierno consiste en mantener una relación cordial con Washington, sin responder públicamente a cada declaración que se haga desde Estados Unidos.

“Nos tardamos a veces tiempo, pues sí, pero hoy México tiene una situación competitiva respecto al resto del mundo, pues muy favorable”, señaló.

La presidenta aseguró que su Gobierno busca alcanzar acuerdos que beneficien a ambos países y consideró que la integración económica no debe implicar una renuncia a la soberanía nacional.

“Para nosotros, lo primero es la soberanía. Que se puede tener integración económica con soberanía. Hay algunos que piensan que la integración económica representa ceder soberanía y nosotros no estamos dispuestos a ello”, afirmó.

Sheinbaum consideró que, pese a los aranceles impuestos por Estados Unidos, la integración productiva de América del Norte ha demostrado su importancia para las economías de México, Estados Unidos y Canadá.

Explicó que las cadenas de producción permiten que un mismo producto cruce varias veces las fronteras antes de quedar terminado, por lo que la generación de empleos en México también contribuye a crear puestos de trabajo en sus socios comerciales.

La mandataria señaló que la política industrial de Trump busca recuperar actividades manufactureras en territorio estadounidense, pero sostuvo que el crecimiento económico de ese país ha estado impulsado principalmente por la inteligencia artificial.

También afirmó que las empresas estadounidenses defienden la integración productiva regional y consideró difícil romper los vínculos económicos desarrollados durante décadas. (AGENCIA REFORMA)