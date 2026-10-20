Realiza Gobierno del Estado inversión sin precedentes en materia de salud mental

El Gran Programa Estatal de Salud Mental llega de manera simultánea a más de 500 mil familias en los 38 municipios del estado, destaca el gobernador Manolo Jiménez

El gobernador Manolo Jiménez Salinas y su esposa Paola Rodríguez López presidieron la Sesión del Consejo Estatal de Salud Mental, tema prioritario para la administración y en el cual, dentro del Gran Programa Estatal de Salud Mental, se han invertido una gran cantidad de recursos para fortalecer su prevención y atención.

«¡En Coahuila, lo que sientes importa! Junto con mi esposa Paola Rodríguez participamos en el Encuentro Estatal de Salud Mental, organizado por Inspira Coahuila, y en la Sesión del Consejo Estatal de Salud Mental. Seguimos trabajando en equipo para fortalecer los programas de salud mental y lograr que cada vez más coahuilenses tengan acceso a una atención cercana, oportuna y de calidad. ¡La salud mental es una prioridad en Coahuila!», destacó el gobernador.

Como parte de las acciones comprendidas en este gran programa, tambien inauguraron el Encuentro Estatal de Salud Mental, en donde expertos de talla nacional e internacional compartirán sus conocimientos, durante dos días con docentes, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, primeros respondientes, representantes de instituciones y empresas.

Manolo Jiménez destacó el gran trabajo coordinado y en equipo que se está realizando en este tema, donde se han logrado impulsar acciones, programas y proyectos para atenderlo.

Pidió a las alcaldesas y a los alcaldes de los 38 municipios, impulsar esta gran estrategia en sus respectivas regiones para potencializar los resultados de la misma.

Reiteró que el tema de atención a la salud mental de las y los coahuilenses fue un compromiso de campaña, motivo por el cual, en su gobierno se han dado todas las herramientas posibles para cumplir con esos objetivos.

“Hay una inversión sin precedentes en esta materia, y es muy importante seguirla fortaleciendo”, señaló.

Paola Rodríguez López, presidenta Honoraria de la Oficina Inspira Coahuila, mencionó que desde el inicio de la actual administración estatal, con el respaldo e impulso del gobernador Manolo Jiménez, se decidió que en la entidad se tenía que construir una estrategia seria, integral y que pudiera mantenerse y fortalecerse con el tiempo.

Indicó que, por ello, se decidió crear el Gran Programa Estatal de Salud Mental, con una visión de seis años y que permitiera definir qué se necesitaba hacer, cómo hacerlo y hacia dónde se quería avanzar de la mano de todas las dependencias.

Dio a conocer que este programa contempla cuatro grandes ejes, Fortalecer la política pública en materia de salud mental; trabajar en prevención y promoción; ampliar la cobertura para que más personas puedan recibir atención; y mejorar la infraestructura y los servicios especializados.

“Estos ejes se desarrollan de manera coordinada en cuatro ámbitos de nuestra vida cotidiana: la comunidad, los servicios de salud, las escuelas y los centros de trabajo”, y abundó que en esta estrategia se ha trabajado de la mano de especialistas de salud mental, de instituciones, de las distintas dependencias del Gobierno del Estado, y de expertos nacionales e internacionales.

Paola Rodríguez destacó que con la campaña “Lo que sientes importa”, presente en los 38 municipios del Estado, se promueve el reconocimiento de las emociones, la búsqueda de ayuda y una cultura de salud mental libre de estigmas, llevando el mensaje a los distintos entornos de la vida cotidiana.

Enfatizó que gracias al apoyo de las y los alcaldes, se llega de manera simultánea a más de 500 mil familias coahuilenses.

Informó que también se ha trabajado para acercar los servicios a más gente, con acciones como las brigadas comunitarias; psicólogo en tu comunidad, con presencia en los 38 municipios y mediante la cual se han dado más de 21 mil atenciones psicológicas; Gatekeepers, la primera red ciudadana de salud mental en el estado.

En el ámbito de la salud, de la mano con la Secretaría de Salud y de la Dirección Estatal de Salud Mental, comentó que se ha trabajado para fortalecer los servicios como la Línea de Vida (9 1 1); el Código Mariposa; el fortalecimiento y dignificación del Centro Estatal de Salud Mental (Cesame) en Saltillo, y la construcción de un Cesame en la región Centro Desierto; además de fortalecer la capacidad de los 14 Hospitales Generales para recibir y atender oportunamente urgencias psiquiátricas con protocolos, espacios y equipamiento específico.

Paola Rodríguez destacó que en el área de Educación y la Dirección de Estatal Salud Mental, se está desarrollando una ruta que contempla prevención, detección de señales de alerta, atención, y actuación ante situaciones extraordinarias.

En ese sentido, informó que con SER+ se impulsa el desarrollo de habilidades socioemocionales para fortalecer el reconocimiento y manejo de las emociones en el entorno escolar. Además, con SOMOS+ se trabaja en cuatro rutas: prevención, atención a alumnos; actuación en ruta de alto impacto; y atención socioemocional a docentes.

De la misma manera, en el ámbito de los centros laborales, Paola Rodríguez expreso que con el distintivo +Feliz, se reconoce a las organizaciones responsables con la salud mental de sus colaboradores que promueven acciones de prevención, detección y atención; con +Feliz en Familia, se acercan herramientas prácticas para mamás, papás y cuidadores en los centros de trabajo; herramientas de crianza, comunicación y acompañamiento emocional para aplicar en casa.

Además, con el Gran Programa Estatal de Capacitación de Salud Mental, se fortalecen las competencias de personal de salud, policías, docentes, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales salud mental en sus respectivos ámbitos de actuación.

“En Coahuila, la salud mental dejó de ser una tarea aislada para convertirse en una responsabilidad compartida”, puntualizó Paola Rodríguez. (El Heraldo de Saltillo)