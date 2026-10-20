Tomasa Velázquez Salas

Falleció el 19 de Octubre del 2026 a la edad de 78 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la iglesia de Nuestra Sra. de San Juan de los Lagos a las 13:00 hrs

Inhumación este martes en un panteón de la localidad

Nabor Medina Villanueva

Falleció el 19 de Octubre del 2026 a la edad de 84 años

Traslado este martes para su velación al ejido Santa Victoria, Saltillo, Coahuila

Francisco Rojas Martinez

Falleció el 20 de Octubre del 2026 a la edad de 65 años

Traslado este martes para su velación e inhumación a Concha del Oro, Zacatecas

Javier Zito Salinas Lara

Falleció el 19 de Octubre del 2026 a la edad de 60 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo

Jorge Lara Martínez

Falleció el 20 de Octubre del 2026 a la edad de 66 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en blvd. Fundadores y periférico LEA

Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad

María Guadalupe Silva Castillo

Falleció el 20 de Octubre del 2026 a la edad de 70 años

Velación en capilla Sur 1

Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda

Misa en la iglesia Santa Anita a las 14:00 hrs

Inhumación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo

Anayanci Magali Hinojosa Guerra

Falleció el 20 de Octubre del 2026 a la edad de 74 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 17:00 hrs

Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo

Fidencio Andrada Hernández

Falleció el 20 de Octubre del 2026 a la edad de 58 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad