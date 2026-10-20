Tomasa Velázquez Salas
Falleció el 19 de Octubre del 2026 a la edad de 78 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la iglesia de Nuestra Sra. de San Juan de los Lagos a las 13:00 hrs
Inhumación este martes en un panteón de la localidad
Nabor Medina Villanueva
Falleció el 19 de Octubre del 2026 a la edad de 84 años
Traslado este martes para su velación al ejido Santa Victoria, Saltillo, Coahuila
Francisco Rojas Martinez
Falleció el 20 de Octubre del 2026 a la edad de 65 años
Traslado este martes para su velación e inhumación a Concha del Oro, Zacatecas
Javier Zito Salinas Lara
Falleció el 19 de Octubre del 2026 a la edad de 60 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo
Jorge Lara Martínez
Falleció el 20 de Octubre del 2026 a la edad de 66 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en blvd. Fundadores y periférico LEA
Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad
María Guadalupe Silva Castillo
Falleció el 20 de Octubre del 2026 a la edad de 70 años
Velación en capilla Sur 1
Ubicada en Antonio Cárdenas y Pedro Aranda
Misa en la iglesia Santa Anita a las 14:00 hrs
Inhumación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo
Anayanci Magali Hinojosa Guerra
Falleció el 20 de Octubre del 2026 a la edad de 74 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 17:00 hrs
Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo
Fidencio Andrada Hernández
Falleció el 20 de Octubre del 2026 a la edad de 58 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad