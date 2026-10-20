Grupo Industrial Saltillo  crece 7% en ventas y 17% en rentabilidad en el tercer trimestre de 2026

La rentabilidad de las líneas de fundición de Draxton ha sido el motor de la expansión de márgenes

Con ventas por 267 millones de dólares, el Grupo Industrial Saltillo reportó a la BMV el cierre del tercer trimestre de 2026 reflejando un crecimiento de 7% respecto al mismo período del año anterior en un entorno volátil, en donde la producción y venta de vehículos ligeros presenta retos en la industria a nivel global.

Este resultado estuvo impulsado por su negocio global de fundición de autopartes, Draxton que en la región de Norteamérica generó ventas por 149 millones de dólares, las cuales representaron 15% más que en el mismo trimestre del año anterior y un crecimiento de 7% en volumen respecto al mismo período.

GIS informó que continúa fortaleciendo su presencia en la industria de la movilidad, por lo que al mes de septiembre ha logrado nuevos programas equivalentes a más de 154 millones de dólares en ventas para lanzamientos en los próximos 18 a 24 meses.

“Apoyados en esfuerzos relevantes hacia la excelencia operativa, la disciplina financiera y la relación con nuestros clientes, continuamos fortaleciendo nuestra presencia en la industria de la movilidad; hemos demostrado que nuestra base es la fundición y los resultados de este trimestre lo reflejan”, señaló Knut Bentin, Director General de GIS.

El informe señala que GIS alcanzó una UAFIRDA de 27 millones de dólares, 17% de crecimiento vs 2025, incluso con impactos por mayores costos de energía en Europa y el efecto cambiario por el fortalecimiento del peso frente al dólar. Destacó también la Compañía que Draxton mantendrá su enfoque en el desarrollo de capacidades organizacionales para consolidar su posición como socio estratégico de la industria de la movilidad. (El Heraldo de Saltillo)