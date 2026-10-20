Continúa DIF Saltillo trabajando por un Saltillo más fuerte, solidario e incluyente

Encabeza alcalde sesión del Consejo Directivo del organismo

El alcalde Javier Díaz González encabezó la cuarta sesión del Consejo Directivo del DIF Saltillo, donde destacó el trabajo que realiza el organismo, encabezado por su esposa Luly López Naranjo como presidenta honoraria, para construir un Saltillo más fuerte, solidario e incluyente.

“La suma de esfuerzos ha sido sin duda un factor importante para poder lograr que el DIF Saltillo se mantenga cerca de las familias, creando oportunidades para quienes más lo necesitan”, refirió.

Javier Díaz reconoció la labor de todo el equipo de este organismo, cuyo trabajo se refleja en resultados tangibles en beneficio de las familias saltillenses.

Durante la sesión se dieron a conocer a las y los integrantes del Consejo las acciones realizadas por el DIF Saltillo durante los meses de julio, agosto y septiembre, a través de sus diferentes coordinaciones.

Entre los resultados destacó el reconocimiento a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales, en la categoría Municipio Inclusivo, otorgado a Saltillo por la revista Alcaldes de México; el encendido de seis implantes cocleares; así como la sexta edición del Taller Empodera, que brinda herramientas a sus participantes para incorporarse al mundo laboral y fortalecer su autonomía.

En septiembre, en el marco del Mes de la Prevención del Suicidio, se realizaron diferentes acciones para compartir información sobre la prevención del suicidio y dar a conocer los servicios gratuitos de orientación psicológica.

Como parte de las alianzas para apoyar a quienes más lo necesitan, se realizó la campaña A-Pollo de Corazón con Pollo Feliz Saltillo y el redondeo en tiendas OXXO. Asimismo, continúan activas las campañas con los restaurantes Epazote y Don Artemio, a través del programa Latiendo Con Amor. También continuó la entrega de apoyos económicos y la prestación de servicios gratuitos de salud a través de la unidad móvil de Amor en Movimiento.

El DIF Saltillo inició los talleres sabatinos Amor por Aprender y llevó a cabo en Paseo Capital la Expo Venta Talleres, donde las y los egresados de los diferentes talleres ofrecieron los productos elaborados durante su proceso de aprendizaje.

Se informó además sobre las actividades realizadas a favor de las personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes y mujeres.

En la sesión se presentó y aprobó el avance de la gestión financiera correspondiente al tercer trimestre de 2026, reafirmando el compromiso con la transparencia, el control presupuestal y la correcta aplicación de los recursos públicos en beneficio de las familias saltillenses.

Asimismo, se aprobó la actualización del Manual de Organización del DIF Saltillo, con el objetivo de optimizar los procesos internos y brindar una atención más ágil y humana a la ciudadanía. (El Heraldo de Saltillo)