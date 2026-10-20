NO SE TRATA DE ESCOGER

A los pocos y muy desinformados críticos del enorme éxito que tuvo el Rodeo Saltillo, habría que decirles que la realización de un evento como este no implica escoger entre hacer obras o impulsar al turismo, porque en Coahuila se están haciendo ambas cosas. Seguramente a algunos les duele mucho ver que aquí en Saltillo y en todo Coahuila existen las condiciones de seguridad para llevar a cabo éste tipo de eventos, mientras que en casi todo el resto del país eso sería imposible.

Hay que entender entonces que el Rodeo no es en sí la política pública, sino que es parte de una política pública que tiene que ver con el desarrollo económico, con la seguridad y con el turismo. Es decir, el Rodeo no compite con las prioridades del gobierno, sino que forma parte de ellas.

VISIÓN INTEGRAL

Queda claro entonces que el gobierno de MANOLO JIMÉNEZ le está apostando a una visión integral de desarrollo para todo el estado, porque aquí y en cualquier parte del mundo un buen gobierno no es solamente aquel que tapa baches, sino aquel que genera condiciones de seguridad, que propicia el desarrollo social, que genera crecimiento económico, y en este sentido, el Rodeo generó tan sólo en cuatro días más de 100 millones de pesos, y eso también cuenta a la hora de evaluar quién está haciendo bien las cosas.

Pero para los ardidos que siempre están en contra de todo y a favor de nada, si hacen cuentas, los miles de millones de pesos que esta administración ha invertido en infraestructura, salud, seguridad, desarrollo social y educación, comparados con la inversión que se hizo en el Rodeo, ésta última representa un monto menor, pero con un impresionante impacto para Saltillo y en general para Coahuila.

MERECIDO HOMENAJE

Este jueves, en el marco del 42 aniversario de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Delegación Coahuila, se le rendirá un merecido homenaje póstumo al ingeniero LUÍS HORACIO SALINAS, al imponerle su nombre a la calle dónde se ubican las oficinas de este organismo, que actualmente se llama “Eje B”.

Luís Horacio Salinas fue uno de los principales impulsores de la radio en Saltillo, pero además, también impulsó en muchos otros sentidos el desarrollo de la ciudad, tanto desde su paso por la alcaldía y otros cargos políticos que ocupó, cómo desde el ámbito empresarial en áreas cómo la construcción, la agricultura y el turismo. Por esa razón, ponerle su nombre a una calle, es un justo reconocimiento a su trayectoria y a sus aportaciones que en mucho ayudaron a tener la ciudad en la que ahora vivimos. Enhorabuena para toda su familia.

OTROS HOMENAJEADOS

Ese día los miembros de la CIRT, encabezados por DAVID AGUILLÓN, también rendirán homenaje a otros tres impulsores de la radio en Coahuila: JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ, de Saltillo; FRANCISCO JUARISTI SEPTIÉN, de Piedras Negras; y DANIEL BOONE, de la Carbonífera. Además, se reconocerá también a los 18 anteriores presidentes de esa Cámara, algunos de forma post mortem cómo Alberto Jaubert y Claudio Bres, y otros que todavía permanecen activos en esa actividad cómo RENÉ ROBLES, PANCHO JUARISTI y JORGE CÉSAR GONZÁLEZ. Felicidades también a todos ellos.

PROPUESTA CIUDADANA

Entre los asuntos aprobados este martes en el Congreso de Coahuila hubo uno que tiene una historia particular. La presidenta de la Junta de Gobierno, la diputada LUZ ELENA MORALES NÚÑEZ, presentó una reforma al Código Civil para eliminar la palabra “sirviente”, pero el origen de la propuesta estuvo fuera del recinto legislativo.

Fue un ciudadano quien hizo llegar el planteamiento a la presidenta de la Junta de Gobierno, quien lo retomó y promovió su trámite. El resultado fue una reforma aprobada que modifica el lenguaje de la ley para referirse con respeto a las personas trabajadoras del hogar. Un ejemplo de que la participación ciudadana también puede tener resultados concretos en el Congreso.

ESTRATEGIA EN MONCLOVA

Ante el fracaso en la venta de Altos Hornos de México, el que no se duerme en sus laureles es el alcalde de Monclova, CARLOS VILLARREAL PÉREZ, quien ha venido desarrollando una interesante estrategia para atraer nuevas inversiones al municipio y generar nuevas fuentes de empleo. El objetivo es conseguir que lleguen empresas de distintos sectores, cómo por ejemplo el área de los semiconductores, a la cual Villarreal ya trae en la mira alineando su estrategia con la del gobernador MANOLO JIMÉNEZ, y para eso está involucrando a universidades y empresarios, además de haber puesto en marcha diversas acciones de promoción económica, porque cómo él mismo dice, no se puede esperar de brazos cruzados a que las empresas lleguen por obra de la casualidad: hay que ir por ellas y con una oferta muy específica que incluya mano de obra calificada, naves industriales bien ubicadas e infraestructura urbana en óptimas condiciones.

LE COPIAN A JAVIER

En Nuevo León, el gobernador SAMUEL GARCÍA lanzó cómo novedad un programa de transporte público gratuito, pero limitado para las mujeres con un padrón de sólo 117 mil beneficiarias. Una copia “barata” del programa “Aquí Vamos Gratis” que en Saltillo lanzó el alcalde JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ, que va dirigido a todos los usuarios, chicos y grandes, hombres y mujeres, y que en un año ha generado siete millones de pasajes gratuitos que implican ahorros por 95 millones de pesos. Total que ni para copiar salió bueno el tal Samuel.

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