CUANDO EL AFECTO SE CONVIERTE EN CONTROL

Ahora, con el paso de los años, he comprendido que mi familia fue una gran escuela de chantaje emocional. Recuerdo varias escenas en las que se utilizaba esta estrategia con el supuesto propósito de educar; en realidad, se buscaba que algún miembro de la familia actuara en contra de sus propios deseos. Por ejemplo, cuando quería salir a tomar un café con algún amigo que no le agradaba a mi mamá, porque llevaba el pelo largo y se vestía de manera estrafalaria, ella, de pronto, se enfermaba y necesitaba mi ayuda. Esto me impedía disfrutar de una cita.

Es común que recurramos al chantaje emocional para conseguir que los demás actúen de acuerdo con nuestros deseos. ¿Alguna vez ha escuchado estas palabras? “Si de verdad me quisieras, no lo harías” o “Después de todo lo que he sacrificado por ti, ¿así me pagas?” “Por tu culpa me voy a enfermar” “Nadie te va a aguantar como yo” “Te puedes ir, no importa que me quede sola” “Lo que pasa es que ya no soy importante para ti”. La lista de frases que se utilizan para lograr el chantaje emocional es interminable.

El chantaje emocional aparece representado en algunas expresiones artísticas. Por mencionar algunas, en la canción “Chantaje”, interpretada por Shakira y Maluma, que dice: Puro, puro Chantaje/Siempre a tu manera/Yo te quiero, aunque no quiera. También el pintor impresionista inglés Walter Richard Sickert representa este tema en un cuadro al óleo titulado “Chantaje”, en la obra aparece una mujer veneciana en una atmósfera oscura y melancólica. Por otra parte, el cantautor y poeta español Marwán escribió un poema que lleva por título “Chantaje emocional” que dice: Te harán responsable de sus rotos. Esa es la sofisticada arma de control, la correa te va a tener atado.

El chantaje emocional se utiliza como una forma de manipulación psicológica que recurre al miedo, la culpa o la obligación para influir en la voluntad de otra persona y conseguir que actúe de acuerdo con los deseos del manipulador. Puede presentarse en las relaciones familiares, sociales y laborales, sus consecuencias pueden deteriorar la confianza y la libertad de quienes participan en esas relaciones.

Las personas que recurren al chantaje emocional pueden presentar ciertas conductas: intentan provocar miedo y culpa, tienen dificultades para aceptar una negativa y reaccionan con indiferencia o agresividad cuando no consiguen lo que desean. También pueden poner a prueba la lealtad de los demás, invertir los papeles para responsabilizar a la otra persona, amenazar con abandonarla o quitarle algo que aprecia, descalificar sus necesidades emocionales y aprovechar sus puntos débiles. En ocasiones recurren a promesas que no cumple.

¿Por qué puede funcionar el chantaje emocional en distintas relaciones? Simplemente porque puede activar vulnerabilidades psicológicas profundas, como el miedo al rechazo, la necesidad de aprobación o el deseo de agradar y los sentimientos de culpa. También puede llevarnos a confundir el amor con el sacrificio constante, a renunciar a nuestras propias necesidades o a ceder ante las amenazas para evitar un conflicto.

El chantaje es un arma muy peligrosa. Si caes en sus redes seguramente tu vida estará condenada a vivir en un calvario, del cual será difícil salir. Por ello, debemos estar atentos a reconocer las señales de manipulación y establecer límites claros. Una relación sana debe construirse cimentada en el respeto, la confianza y la libertad. Es una condición fundamental para vivir en paz.