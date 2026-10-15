En Gira de Trabajo por la Unidad Laguna Asiste rector de la UAdeC a Presentación de informes de resultados

Torreón.- El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, encabezó una jornada de actividades institucionales que incluyó la presentación del tercer informe de actividades de la directora de la Facultad de Ciencias Biológicas, Erika Flores Loyola y del director de la Escuela de Bachilleres Aguanueva “Ing. Aníbal Flores Neyra”, Jaime Jacob Rivas López.

En la Facultad de Ciencias Biológicas, el rector destacó los resultados alcanzados por la Facultad y reconoció el liderazgo de su directora, así como el trabajo conjunto de docentes, investigadores y estudiantes.

Resaltó el compromiso de la Facultad con la formación integral de sus estudiantes mediante estrategias como las tutorías entre pares, la atención a la salud mental y las actividades deportivas, culturales y de extensión universitaria, logros institucionales cimentados en la unidad y el trabajo colaborativo.

Por su parte, la directora Erika Flores Loyola, señaló que la presentación de su informe representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo conjunto de quienes, desde distintos espacios, contribuyen diariamente al crecimiento y consolidación de esta Facultad.

Enfatizó que, durante estos tres años de gestión, la Facultad de Ciencias Biológicas ha trabajado en el fortalecimiento de sus programas educativos, la generación de conocimiento científico, la vinculación con la sociedad y la formación integral de sus estudiantes: “Cada resultado representa una historia de esfuerzo, colaboración y compromiso con nuestra Universidad”, apuntó.

Mientras que en la Escuela de Bachilleres Aguanueva “Ing. Aníbal Flores Neyra”, el rector de la máxima casa de estudios, reconoció los avances en el fortalecimiento del plan de estudios, el seguimiento académico mediante tutorías, la mejora en los niveles de aprobación del examen de admisión y, las oportunidades para que las y los jóvenes continúen su formación profesional.

Asimismo, reiteró que la Rectoría mantendrá su respaldo a las iniciativas que contribuyan al desarrollo académico y a la renovación de los espacios universitarios, acompañando a las y los estudiantes en la construcción de su futuro, mediante acciones concretas que fortalezcan su formación integral.

Por su parte, el director de la Escuela de Bachilleres Aguanueva, Jaime Jacob Rivas López, dijo que su informe es un testimonio de tres años de trabajo, de desafíos superados y de una visión que ha impulsado a fortalecer la excelencia académica, promover la innovación, modernizar espacios y generar mejores oportunidades para estudiantes.

Destacó que, en este último periodo, se logró la creación de una plataforma integral de gestión escolar, el crecimiento de la matrícula, la modernización de aulas y sistemas de climatización, el avance de la infraestructura deportiva y la habilitación de nuevos espacios para nuestros estudiantes.

Rivas López, añadió que cada avance representa mejores condiciones para aprender, nuevas oportunidades para desarrollar talentos y un compromiso tangible con el bienestar de nuestra comunidad: “Estoy convencido que dirigir una escuela no consiste solamente en administrar el presente, sino en construir las oportunidades que harán posible un mejor futuro para nuestros estudiantes”, enfatizó.

Acompañaron al rector, el oficial mayor, Josué Elí Garza Carrales, la presidenta de la academia de directores, Gabriela Perales García, directivos de escuelas y facultades de Unidad Laguna, docentes y comunidad estudiantil. (El Heraldo de Saltillo)