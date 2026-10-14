Minimiza Sheinbaum marcha del IMSS; acusa oportunismo

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la magnitud de la marcha realizada el martes por trabajadores del IMSS y acusó de oportunistas a partidos políticos y organizaciones que se sumaron a la movilización para respaldar las demandas laborales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria exhibió una imagen aérea de la protesta en Paseo de la Reforma para cuestionar su tamaño, aunque reconoció como legítimas las exigencias de los trabajadores.

“Primero, vamos a pasar una imagen de la marcha aquí en la Ciudad de México, que la tomamos de las redes sociales, no está tomada ni del Gobierno, ni nada, sino de las propias redes sociales de personas que tenían drones para ver el tamaño de la marcha”, expresó mientras se proyectaban las imágenes tomadas con drones durante la marcha del martes.

“Sí es importante que cada quien tome sus propias conclusiones. Es el momento previo a que llegarán al Instituto Mexicano, el Seguro Social, más o menos ahí por Paseo de la Reforma. Esa es la manifestación. Para que cada quien haga su conteo de cuántas personas participar”.

Sheinbaum también cuestionó la participación de organizaciones sindicales y partidos políticos que se solidarizaron con los inconformes, a quienes calificó de oportunistas.

Entre ellos, se refirió a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), grupos disidentes del Sindicato del Metro y hasta integrantes del Partido del Trabajo (PT).

“Ahora, hay otro tema que es el uso de esta demanda legítima por algunas organizaciones y por medios de comunicación, por la Derecha Diario y por toda la botiza. Si ayer estaba ahí algunos partidos político, la verdad no sabemos si impulsaron o de manera muy oportunista se paran por ahí”.

Al ser cuestionada específicamente sobre la presencia de representantes políticos afines al Partido del Trabajo (PT), Sheinbaum reiteró su señalamiento de oportunismo y evitó profundizar en las diferencias políticas que pudieran estar detrás de su participación.

“Oportunista, la verdad, por decirlo menos. Muy oportunista. Entonces, pues ya que decida quién tenga que decidir que viene hacia adelante, pero no sé, la verdad, que cada quien saque sus conclusiones. Hasta ahí me quedo para no seguir, porque estamos en ya en periodo electoral. Tengo que cuidar qué digo”, respondió.

Las movilizaciones de trabajadores del IMSS se realizaron el martes en distintas entidades del país para exigir un aumento salarial de 10 por ciento, mejores condiciones laborales, abasto de medicamentos e insumos y cambios en el régimen de jubilaciones y pensiones.

Las protestas ocurrieron en vísperas de la consulta convocada para este miércoles entre trabajadores del Instituto, quienes deberán decidir si aceptan el incremento global de 6.8 por ciento negociado por la dirigencia sindical, integrado por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento a prestaciones.

Este miércoles, Sheinbaum aseguró que pidió al IMSS garantizar una votación libre, sin presiones ni orientación hacia alguna de las opciones, ante las dudas expresadas por trabajadores sobre la imparcialidad del procedimiento.

La presidenta informó que instruyó al director del IMSS, Zoé Robledo, presentar esta misma semana un plan de acción para atender las demandas de los trabajadores, entre ellas el desabasto de medicamentos, la falta de personal médico en algunos turnos y la situación laboral de quienes ingresaron durante la pandemia.

También señaló que su Administración analiza un incremento a las becas de los médicos residentes y realiza encuestas directamente a derechohabientes en farmacias del IMSS y del IMSS-Bienestar para verificar la entrega de medicamentos.

Sheinbaum sostuvo que desde el viernes pasado ordenó revisar los faltantes de insumos en hospitales y que personal de Birmex y otras dependencias acudió a las unidades médicas para contrastar la información proporcionada por las instituciones de salud. (AGENCIA REFORMA)