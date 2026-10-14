AHMSA sigue sin comprador tras vencer plazo para presentar garantías

Ninguno de los postores precalificados presentó los 56.3 millones de dólares exigidos para continuar en el proceso; Cargill y Afirme mantienen la propuesta de formar un consorcio.

El proceso de venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) enfrenta un nuevo obstáculo, luego de que venciera el plazo para presentar la garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares sin que ninguno de los postores precalificados cumpliera con el requisito, incluida la empresa Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA).

La sindicatura de ambas compañías informó que el periodo establecido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles concluyó el 13 de octubre sin que se depositara la cantidad requerida para respaldar las propuestas de adquisición.

Ante la falta de garantías, permanece sobre la mesa la alternativa planteada por los acreedores garantizados Cargill y Afirme, quienes solicitaron integrar un consorcio para participar en la compra de AHMSA y MINOSA, como una de las opciones para dar continuidad al procedimiento.

La sindicatura señaló que continuará informando sobre las resoluciones que emita el juzgado y los avances en las siguientes etapas del proceso, que busca concretar la venta de las empresas siderúrgica y minera.

Asimismo, reiteró que mantendrá su actuación bajo criterios de responsabilidad y transparencia, con la protección de los derechos de los trabajadores y acreedores como una de sus prioridades, en medio de la búsqueda de una solución que permita avanzar en la operación. (El Heraldo de Saltillo)