Preocupa a Sedena uso criminal de drones

Ciudad de México.- El Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, reconoció que preocupa a la dependencia el uso de drones por parte de la delincuencia organizada y afirmó que la alerta no se limita a Sinaloa, sino que se mantiene en todo el país.

La mañana de este martes, en Palacio Nacional, el General explicó que grupos criminales utilizan principalmente drones comerciales que posteriormente son adaptados para realizar agresiones, mientras la Sedena ha adquirido desde el año pasado equipos para enfrentarlos y mantiene dispositivos fijos y móviles en la frontera.

General, ¿le preocupan estos artefactos, aunque no son muy sofisticados, preocupan a la Secretaría de la Defensa Nacional al haberlos detectado en el estado de Sinaloa?, se le preguntó.

“Sí, en todo el país”, respondió Trevilla.

En la conferencia mañanera, el titular de la Defensa señaló que las piezas aseguradas recientemente en esa entidad estaban destinadas al ensamblaje de drones, pero aseguró que no tenían mecanismos para arrojar explosivos.

“Pues no eran completos, eran de partes, partes eran material para ensamblar los drones, pero no tenían aditamentos para soltar artefactos explosivos”, explicó.

Trevilla sostuvo que los grupos delictivos adaptan drones disponibles comercialmente para utilizarlos en enfrentamientos y señaló que los artefactos localizados no eran equipos de alta sofisticación.

“No son drones muy sofisticados”, afirmó el Secretario, quien indicó que las autoridades identificaron facciones relacionadas con el aseguramiento, aunque no pudieron determinar a qué grupo delictivo pertenecían.

El General informó que la Sedena también realiza operaciones coordinadas con Estados Unidos relacionadas con este tipo de artefactos y aseguró que han disminuido las agresiones en las que organizaciones criminales emplean drones. (AGENCIA REFORMA)