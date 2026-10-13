Paga FIFA renta en Trump Tower por oficinas vacías

Nueva York, Estados Unidos.- La FIFA firmó un contrato de renta por 7 años y 7 meses por casi 4MDD en la Torre Trump por unas oficinas que están casi vacías.

Según el periódico francés “Le Monde”, citando documentos a los que tuvo acceso, la FIFA acordó en junio de 2025 la renta del lugar del piso 17 y de 450 metros cuadrados para poner una “oficina representativa”, la cual abrió en julio de ese año.

“La FIFA es una organización mundial, y para ser mundial hay que ser local, hay que estar en todas partes, así que tenemos que estar en Nueva York”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, cuando abrió la oficina en julio de 2025.

Sin embargo, la mayoría del lugar está vacío y no se siguió el procedimiento habitual pues no visitó otras ubicaciones ni comparó ofertas con otras empresas.

Tras darse a conocer los hechos, miembros de la administración de la FIFA expresaron internamente su preocupación por el alquiler, señalando un posible conflicto de intereses.

El contrato no es directamente con Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, sino con Trump Tower Commercial LLC, presidida por Eric Trump, hijo del mandatario.

La FIFA hizo el trato a través de FIFA Americas Incorporated, con domicilio social en el estado de Delaware, y fue firmado por cuatro miembros del consejo de administración de la organización en mayo de 2025, siendo Mattias Grafström, su secretario general, quien firmó primero.

El organismo pagará unos 470 mil dólares al año, según “Le Monde”, que sería el precio comercial para una oficina así en la Quinta Avenida de Nueva York. Además hay un incremento fijo anual del 2 por ciento en concepto de transferencia de gastos de funcionamiento.

“La FIFA paga un alquiler a precio de mercado por estas instalaciones y cumple con toda la legislación local», explicó la FIFA a “Le Monde”.

Las operaciones de la FIFA en Estados Unidos se centran principalmente en dos oficinas en Miami y la organización no tiene previsto dotar de personal completo a la sede de la Torre Trump, según funcionarios actuales y antiguos de la FIFA, citó por su parte el “New York Times”.

La FIFA utiliza el espacio para eventos especiales y para reuniones con dignatarios y dirigentes del futbol, según la organización dijo al medio estadounidense. Se utiliza principalmente durante la Asamblea General anual de las Naciones Unidas.

Trump e Infantino, quien impulsó la renta del lugar, tuvieron una relación muy estrecha en la organización del Mundial 2026, donde Estados Unidos fue una de las sedes junto a México y Canadá.

Infantino incluso le dio un premio de la paz a Trump antes del sorteo para la copa en diciembre de 2025. (AGENCIA REFORMA)