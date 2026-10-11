DERROTA SEGURA

No llenó ALBERTO HURTADO VERA con la vapuleada que le puso LALO MEDRANO en la pasada elección de diputados locales, por lo que ahora se inscribió para buscar ser el candidato de MORENA a la alcaldía de Saltillo. Si se le llega a hacer la nominación, desde ahora podemos dar por sentado que JAVIER DÍAZ GONZÁLEZ —que seguramente será el abanderado del PRI— le va a poner una paliza de antología. Queda claro que lo que Hurtado busca es un premio de consolación, una regiduría que le permita seguir colgado de la ubre presupuestal, aunque tenga que cargar en lo sucesivo con la fama de perdedor….

SIN PLANES DE RETIRO

A punto de cumplir los 98 años de vida, el padre HUMBERTO GONZÁLEZ GALINDO dice que no tiene planes de retirarse. Todo un ejemplo de vida, al igual que otras figuras públicas de Saltillo que siguen trabajando intensamente sin importarles su avanzada edad. Es el caso del profesor ARTURO BERRUETO GONZÁLEZ, que ya cumplió los 96, y de doña GRISELDA TAMEZ, que a sus 94 años sigue pintando y presentando su obra en diversas exposiciones.

Hace poco, la diputada LUZ ELENA MORALES lanzó una convocatoria para que el Congreso del Estado reconozca a ciudadanos, colectivos y asociaciones que han destacado por sus aportaciones al desarrollo de las comunidades en todo el estado. Ahí tiene tres candidatos, todos con méritos más que suficientes para recibir el reconocimiento.

DOBLE DISCURSO

El que puso las cartas sobre la mesa, fue el secretario de Operación Política del PRI Coahuila, DIEGO RODRÍGUEZ CANALES, quien acusó el doble discurso que están utilizando los del “Partido de la Traición”, que por un lado promueven en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República la llamada “ley anti-memes”, pero por otro lado aquí en Coahuila utilizan la inteligencia artificial para atacar a sus opositores.

“Ellos recurren a la inteligencia artificial ante el vacío de sus eventos, ante el vacío y falta de eco de su movimiento, ante el vacío y falta de eco de sus ideas. Por un lado, quieren sancionar a los memes, la inteligencia artificial, la información y, por otro lado, pues ellos la usan”, fue lo que dijo Diego en una entrevista. Y tiene razón, pero a falta de inteligencia nacional, al “tigre acapulqueño” y sus secuaces no les queda de otra más que recurrir a la artificial. Esa es su triste realidad.

NUEVO PRESIDENTE

Fue muy bien recibida en el sector empresarial la elección de EDUARDO CÁRDENAS CANTÚ cómo nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Saltillo. Hermano de Braulio y Juan Ramón, que también presidieron esa Cámara, Eduardo tiene una gran trayectoria en el sector restaurantero, por lo que seguramente, en cuanto asuma el cargo, tendrá mucho que aportar para sus agremiados, sobre todo para aquellos que en tiempos recientes han sufrido los efectos de la desaceleración económica.

VILLA DE PERRITOS

En Ramos Arizpe, el empresario y exsenador ALEJANDRO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, en su faceta de animalista, está trabajando en la construcción de un proyecto que llevará el nombre de “Villa de Perritos”, en un terreno de dos hectáreas de superficie que contará con albergue, áreas de atención veterinaria y de adopción responsable, con capacidad de cuidar hasta 350 perros.

Tras algunos sonados casos de maltrato animal, cómo el del famoso “Rocky”, es bueno saber que hay personas cómo Alejandro que se preocupan por su bienestar, incluso poniendo dinero de su propia bolsa en proyectos cómo éste.

¿INFORME O CAMPAÑA?

Para el próximo sábado 24 y domingo 25 está programado que el senador morenista ALFONSO CEPEDA SALAS esté en Torreón y Saltillo para rendir su “informe” de actividades legislativas. Será interesante ver si el todavía líder del SNTE también informa sobre los frecuentes vuelos en aviones privados que hace a Acapulco y a múltiples destinos aquí en Coahuila; o sobre la subrogación de servicios médicos que, con recursos del sindicato que encabeza, hace para favorecer la clínica “Don Bosco”, propiedad de su familia. ¿O sólo va a informar lo que le conviene, en lo que desde lejos se advierte que es una campaña muuuuuuuy anticipida encaminada a buscar en 2029 ser candidato de MORENA a la gubernatura de Coahuila?

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