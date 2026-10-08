Nicolás Maduro y Cilia Flores enfrentan nuevo cargo en EU por presunta tortura en Venezuela

Nueva York, Estados Unidos.- El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, enfrentan un nuevo cargo penal en Estados Unidos por presunta conspiración para cometer actos de tortura contra opositores políticos y ciudadanos estadounidenses durante el gobierno del exmandatario.

La nueva acusación fue presentada ante un tribunal federal de Manhattan y se suma a los cargos de narcotráfico que ambos ya enfrentan en Estados Unidos. De acuerdo con los fiscales, Maduro habría utilizado la tortura, detenciones arbitrarias y actos de violencia como mecanismos para mantener el control político en Venezuela.

Entre los señalamientos se encuentran presuntos casos de golpes, descargas eléctricas y asfixia contra personas detenidas por las autoridades venezolanas. La acusación también menciona a ciudadanos estadounidenses que habrían sido sometidos a abusos mientras permanecían recluidos en Venezuela.

Uno de los casos descritos corresponde a un ciudadano estadounidense detenido en 2022, quien habría sido golpeado y sometido a descargas eléctricas después de ser acusado de participar en un supuesto plan para asesinar a Maduro.

Los fiscales también señalaron un caso ocurrido en 2013, cuando un militar venezolano fue detenido bajo sospecha de participar en un intento de golpe de Estado. Según la acusación, integrantes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo habrían sometido a descargas eléctricas y otras formas de violencia durante los interrogatorios.

Maduro y Flores fueron detenidos por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de este año en Caracas y trasladados a Nueva York, donde permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Ambos se han declarado inocentes de los cargos de narcotráfico que ya enfrentaban.

El juicio por esos delitos está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027. La nueva acusación por conspiración para cometer tortura amplía el proceso penal que enfrenta la pareja ante la justicia estadounidense.

Por separado, Cilia Flores compareció este jueves ante un tribunal federal para solicitar su liberación por motivos de salud. Sus abogados buscan que pueda permanecer bajo arresto domiciliario en una residencia de Nueva York con vigilancia privada las 24 horas, mientras recibe atención médica.

La Fiscalía estadounidense se opone a la petición y sostiene que Flores representa un riesgo elevado de fuga y podría representar un peligro para testigos. La decisión sobre su posible liberación no modifica la fecha prevista para el juicio. (El Heraldo de Saltillo)