La OMS pide a Rusia más información sobre la muerte de una trabajadora de un laboratorio contra la peste

La mujer murió el 2 de octubre tras ser hospitalizada con una neumonía grave. Las autoridades rusas aseguran que no se han registrado recientemente casos de peste en Irkutsk y que los contactos ya completaron el periodo de vigilancia sin que se detectaran patógenos de alta peligrosidad. La OMS, sin embargo, todavía busca esclarecer qué causó la enfermedad y ha solicitado información adicional a Moscú.

Ginebra, Suiza.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pedido a Rusia más información para esclarecer la muerte de una trabajadora del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, después de que los primeros reportes de prensa plantearan la posibilidad de un caso de peste neumónica tras una supuesta exposición accidental en el laboratorio.

La mujer murió el 2 de octubre después de ser hospitalizada con una neumonía grave.

“La respuesta sencilla es que no sabemos exactamente cómo murió esta persona. Sabemos que tenía neumonía, sabemos que fue un caso fatal y entendemos que se han realizado algunas pruebas de laboratorio, pero no han encontrado el agente causante”, afirmó este miércoles Maria Van Kerkhove, directora del Departamento de Gestión de Amenazas Epidémicas y Pandémicas de la OMS.

Rusia dice que no se han registrado casos de peste

En respuesta a una solicitud de verificación de la OMS en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, las autoridades sanitarias rusas informaron que no se ha registrado recientemente ningún caso de peste en la región de Irkutsk.

También señalaron que realizaron una investigación epidemiológica, adoptaron medidas de prevención y control y sometieron a los contactos identificados a pruebas y observación médica. Unas 200 personas fueron puestas en cuarentena.

Ese periodo de vigilancia ya ha concluido y, según la información proporcionada por Rusia, no se detectaron patógenos de alta peligrosidad entre los contactos.

Las autoridades rusas describieron además el caso ante la OMS como una “neumonía adquirida en la comunidad de etiología desconocida” y, según la información transmitida, no se ha establecido un vínculo causal entre la enfermedad y el trabajo de la mujer en el centro de investigación.

“No tenemos todavía el panorama completo. Lo que nos han dicho es que no se ha registrado ningún caso de peste en esta zona y que no se detectaron patógenos de alta peligrosidad. Claramente queremos más información para entender qué pruebas de laboratorio se realizaron, qué patógenos fueron evaluados y, si esta persona no murió de peste, entonces cómo murió”, dijo Van Kerkhove.

La experta añadió que la OMS ha recibido información de Rusia, pero que todavía no se le ha proporcionado todo lo solicitado y que, sin esos datos, es difícil completar una evaluación del riesgo.

“Las autoridades rusas han respondido. Nosotros hemos vuelto con más preguntas”, dijo Van Kerkhove.

Reportes sobre un segundo empleado

La OMS también ha solicitado información para verificar reportes de prensa sobre un segundo empleado con neumonía de causa indeterminada.

Van Kerkhove señaló que la organización está tratando de verificar esos reportes adicionales.

Los primeros informes de prensa también hablaron de un posible incidente en el laboratorio, incluida la rotura de un tubo de ensayo y una eventual exposición. La OMS aclaró que esa información procede de medios y que todavía no dispone de detalles suficientes para confirmar lo ocurrido.

La organización ha ofrecido a Rusia apoyo técnico en enfermedades infecciosas, incluida la peste, así como en bioseguridad y bioprotección de laboratorio.

Preguntada sobre si Rusia podría haber sido más transparente hasta ahora, Van Kerkhove afirmó: “La respuesta sencilla es siempre sí. Necesitamos información transparente y oportuna de todos nuestros Estados miembros. Es realmente importante no solo para compartir información, sino también para realizar la evaluación del riesgo”.

La epidemióloga, quien estuvo al centro de la respuesta de la OMS contra el COVID-19, reconoció además que el caso está generando especial atención tras la pandemia. “Creo que el mundo tiene una mayor atención y sensibilidad al riesgo. COVID está, sin duda, en la mente de todos”, dijo, y añadió que cuando la OMS no tiene una respuesta, “decimos que no lo sabemos, pero también explicamos qué estamos haciendo para averiguarlo”.

La OMS seguirá actualizando sus evaluaciones a medida que reciba nueva información y difundiendo datos sobre lo que se sabe y sobre las cuestiones que todavía intentan esclarecer. (ONU NOTICIAS)