AVISO DE CURVA

LA PELEA POR LOS INDECISOS

Las elecciones de 2027 podrían ser las más tensas desde que Morena llegó al poder. La razón es que la contienda puede cerrarse. Tendríamos campañas más intensas y debates más acalorados.

Hoy, la balanza se inclina a favor de Morena, pero todavía hay muchos indecisos que podrían propiciar una elección más competida.

Admitámoslo, lo reñido es más atractivo. Cuando las encuestas pronostican diferencias mínimas, las campañas se parecen a esas series de las plataformas que nos atrapan hasta el último capítulo. Los partidos se esfuerzan más y pelean cada voto como si uno solo pudiera definir la elección.

En cambio, cuando las preferencias están cargadas hacia un lado y la contienda parece definida, las militancias se vuelven menos combativas y baja el tono de los mensajes políticos. La gente pierde interés en las campañas.

Pero, ¿de qué depende que haya competencia real en las próximas elecciones y tengamos una contienda más viva? La respuesta está en la capacidad de los partidos de oposición para mejorar sus preferencias de aquí al 6 de junio. De lo contrario, a juzgar por las encuestas, será otro día de campo para Morena.

Los sondeos recientes de Buendía y Márquez y De las Heras Demotecnia coinciden en otorgar una clara ventaja a Morena en la elección de la Cámara de Diputados.

En la primera, Morena, PVEM y PT suman 42% de las preferencias, contra 29% del PAN, PRI y MC. En la otra, la diferencia es aún mayor: 51% contra 25%. En ambos ejercicios, Somos y PAZ todavía no pintan.

Dos detalles saltan a la vista. Y ambos se relacionan con la posibilidad de que la competencia se cierre.

Primero, las preferencias por Morena y sus aliados son menores al porcentaje de votos que obtuvieron en la elección de 2024, cuando alcanzaron 54.7%. La caída es de casi 13 puntos porcentuales en Buendía y Márquez y alrededor de cuatro en De las Heras.

El segundo detalle es que esos votos que pierde el oficialismo no se han trasladado a la oposición. Al contrario, en relación con aquella elección, también cayeron las preferencias de los partidos opositores.

Si se piensa que la elección de 2027 podría ser más competida que la de 2024, no es porque la oposición esté creciendo, sino porque Morena bajó en las preferencias.

La clave está en los indecisos. El porcentaje es suficiente para nivelar la competencia: 28% y 22%, respectivamente. Una bolsa muy atractiva para ambos bandos.

La pregunta es quién los convencerá. ¿Los partidos opositores lograrán atraerlos o Morena recuperará a los que se fueron? Hasta ahora, no hay muchas señales a favor de la oposición.

Por ejemplo, las encuestas apuntan a que el PAN retiene Chihuahua, pero justo al lado, en Coahuila, el partido prácticamente desapareció como fuerza política. El PRI es un trabuco en Coahuila, pero en Chihuahua ni lo topan. MC no tiene presencia más allá de cuatro estados. A Somos no le alcanzaría el tiempo para armar una estructura nacional.

El problema de la oposición es su presencia desigual en el territorio. Sus partidos funcionan más como fuerzas regionales que nacionales. Esa debilidad territorial les dificultará convencer a los indecisos en algunas zonas del país.