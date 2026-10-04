PRI Coahuila y ONMPRI suman más de mil participaciones de mujeres en encuentros para fortalecer su liderazgo

Con capacitaciones, conferencias y fortalecimiento de sus comités, el organismo acerca herramientas y acompañamiento a mujeres de distintas regiones del estado

El PRI Coahuila y el ONMPRI Coahuila han sumado más de mil participaciones de mujeres en actividades de capacitación, reflexión y organización, como parte de una estrategia para fortalecerlas internamente y brindarles herramientas que les permitan ejercer de mejor manera su liderazgo político.

La presidenta del ONMPRI Coahuila, Socorro “Coco” Guevara Garza, destacó que estos encuentros buscan que las mujeres reconozcan sus capacidades, fortalezcan su confianza y desarrollen habilidades para participar activamente en la vida pública, impulsar sus proyectos y contribuir a la transformación de sus comunidades.

“Queremos que las mujeres sepan que tienen en el ONMPRI un aliado para crecer, prepararse e impulsar sus proyectos políticos. En cada actividad les brindamos herramientas para fortalecer su liderazgo, tomar decisiones y asumir responsabilidades con mayor seguridad. Nuestro compromiso es acompañarlas en su desarrollo personal y político”, expresó.

A través de la jornada “Mujeres Activando su Liderazgo”, así como de las conferencias “Entre mujeres, sin filtro” y la renovación de comités municipales, se han generado espacios de aprendizaje, reflexión y organización en distintas regiones del estado. Estas actividades cuentan con el respaldo del presidente del Comité Directivo Estatal del PRI Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, y se inscriben en la visión del primer priista del estado, Manolo Jiménez Salinas, de impulsar la participación política de las mujeres.

El PRI Coahuila y el ONMPRI Coahuila refrendan su compromiso de continuar acercando capacitación, acompañamiento y herramientas para que más mujeres fortalezcan sus capacidades, ejerzan plenamente su liderazgo político y encuentren en la organización un respaldo para desarrollar sus proyectos. En Coahuila, estamos Unidas, Fuertes y Seguras. (El Heraldo de Saltillo)