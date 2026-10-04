La próxima frontera del T-MEC está bajo tierra

Cuando se hablaba de recursos estratégicos para la economía mundial, la conversación se concentraba principalmente en petróleo y gas natural. Hoy esa lógica está cambiando. La transición energética, la electromovilidad, la digitalización y el crecimiento de la inteligencia artificial han convertido a minerales como litio, níquel, cobalto, grafito, cobre, tierras raras, germanio y tantalio en insumos fundamentales para las nuevas cadenas industriales. Estos materiales son indispensables para fabricar baterías, sistemas de almacenamiento de energía, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, semiconductores, servidores, motores y equipos de telecomunicaciones. Por ello, han dejado de ser un asunto exclusivamente minero para convertirse en un tema de seguridad económica, política industrial y competitividad internacional.

En este sentido, México ya forma parte de esta discusión. En febrero de 2026, México y Estados Unidos anunciaron un Plan de Acción sobre Minerales Críticos orientado a fortalecer cadenas de suministro, identificar minerales prioritarios y explorar mecanismos de cooperación. El tema aparece, además, en un momento en el que la revisión del T-MEC está incorporando asuntos relacionados con seguridad económica, reducción de dependencias externas y fortalecimiento de las cadenas productivas de Norteamérica. Es importante aclarar que un mineral no es crítico solamente porque sea escaso. Su importancia depende de dos factores: qué tan indispensable es para la industria y qué tan vulnerable es su suministro. Por ello, la pregunta estratégica para México no debe limitarse a saber qué minerales existen en el territorio nacional, sino cuáles necesita su economía, de dónde provienen y qué sectores podrían verse afectados si su disponibilidad se interrumpe.

Durante muchos años, las cadenas globales se diseñaron bajo una lógica de eficiencia y reducción de costos. Una materia prima podía extraerse en un país, procesarse en otro, convertirse en componente en Asia, ensamblarse en México y venderse en Estados Unidos. La pandemia, los conflictos geopolíticos y la competencia tecnológica demostraron que esas cadenas también pueden ser frágiles. Hoy, además del costo, las empresas y los gobiernos evalúan disponibilidad, cercanía, confiabilidad y seguridad de suministro. Por eso los minerales críticos están pasando a formar parte de una nueva política industrial internacional.

El punto central es que poseer recursos minerales no garantiza por sí solo la creación de riqueza. El verdadero valor se genera en la cadena completa: exploración, extracción, separación, refinación, producción de materiales especializados, fabricación de componentes y manufactura avanzada. Para México, limitarse a extraer minerales y exportarlos como materia prima sería una oportunidad desperdiciada. El mayor potencial está en procesarlos, transformarlos e incorporarlos a productos de mayor valor agregado. Incluso en minerales que México no produzca en cantidades suficientes puede existir una oportunidad. El país puede importar determinados materiales, procesarlos y transformarlos para integrarlos posteriormente en las cadenas manufactureras de Norteamérica. México ya cuenta con experiencia en este modelo gracias a décadas de integración automotriz, electrónica, metalmecánica y aeroespacial.

En este nuevo escenario, la región norte de México tiene condiciones particularmente interesantes. Estados como Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Baja California y Tamaulipas cuentan con infraestructura industrial, logística y manufacturera profundamente vinculada con Estados Unidos. La oportunidad, por tanto, no necesariamente estará solamente en nuevas minas. También puede encontrarse en plantas de procesamiento, refinación, materiales especializados, reciclaje de baterías, componentes para electromovilidad, sistemas de almacenamiento energético, electrónica de potencia, motores e imanes permanentes. La próxima gran inversión relacionada con minerales críticos podría no ser una mina, sino una planta industrial.

México cuenta con ventajas relevantes: comparte más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, participa en el T-MEC y cuenta con una poderosa base manufacturera de exportación. Pero la oportunidad no está garantizada. Canadá, Australia, Brasil y otros países también buscan inversiones relacionadas con minerales estratégicos, mientras Estados Unidos desarrolla su propia capacidad de extracción y procesamiento.

Hoy por hoy, los minerales críticos están dejando de ser un asunto reservado a geólogos y empresas mineras para convertirse en uno de los elementos centrales de la nueva competencia industrial. México puede aprovechar su integración con Estados Unidos, su capacidad manufacturera y la fortaleza de la región norte, pero la oportunidad no consiste simplemente en extraer más. El verdadero desafío será procesar, transformar y desarrollar tecnología propia. Y aquí aparece la pregunta incómoda: ¿México volverá a conformarse con extraer recursos y ensamblar productos diseñados en otros países, o esta vez será capaz de capturar una mayor parte del valor de la nueva economía?