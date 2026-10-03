Lluvias muy fuertes y descargas eléctricas se prevén durante los próximos días en Coahuila

La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, informa que durante los próximos días se prevén lluvias muy fuertes a puntuales intensas en distintas regiones de Coahuila, asociadas al desplazamiento del frente frío número 1 sobre el noreste del país, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones favorecerán precipitaciones que podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves en zonas susceptibles, inundaciones urbanas y encharcamientos, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones. El SMN señala, además, que el sistema frontal podría reforzarse con una nueva masa de aire frío durante el domingo.

SÁBADO 3 DE OCTUBRE

Durante el sábado se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las regiones Norte, Occidente, Centro y Sur de Coahuila.

Además, se prevén vientos de 20 a 30 km/h, con rachas de 40 a 60 km/h.

DOMINGO 4 DE OCTUBRE

Para el domingo se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en las regiones Norte, Centro y Sur de Coahuila.

De igual manera, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en las regiones Centro y Sureste.

El viento será de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 40 km/h.

LUNES 5 DE OCTUBRE

Para el lunes se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, principalmente en las regiones Centro y Sureste de Coahuila.

Asimismo, se pronostica viento de 10 a 20 km/h, con rachas de 30 a 50 km/h.

RECOMENDACIONES

Ante estas condiciones meteorológicas, la Subsecretaría de Protección Civil del Estado recomienda a la población:

– Evitar cruzar ríos, arroyos, vados y zonas susceptibles de inundación.

– No intentar atravesar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

– Extremar precauciones al conducir ante pavimento mojado, encharcamientos y reducción de la visibilidad.

– Mantenerse alejado de ríos y arroyos ante posibles incrementos en sus niveles.

– Durante las tormentas eléctricas, permanecer en un lugar seguro y evitar zonas abiertas, árboles y estructuras metálicas.

– Mantenerse alejado de árboles, postes, cables y estructuras que pudieran resultar afectadas por las rachas de viento.

– Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, particularmente en patios, azoteas y exteriores.

– No arrojar basura en calles, alcantarillas o sistemas de drenaje, a fin de evitar obstrucciones.

– Extremar precauciones en zonas serranas y de ladera ante la posibilidad de deslaves.

– Mantenerse atento a los avisos oficiales emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional, la Subsecretaría de Protección Civil y las autoridades municipales.

La Subsecretaría de Protección Civil mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y, en coordinación con las autoridades municipales, informará oportunamente cualquier cambio relevante.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911. (El Heraldo de Saltillo)