A pesar de la insistencia del Gobierno Federal para que la población se aplique la vacuna cubana Abdalá, los coahuilenses se han mostrado renuentes, toda vez que la vacuna no tiene aval de la OMS y no es bivalente, como las que son recomendadas actualmente En agosto se cumple el límite de caducidad de más de 80 mil vacunas contra el Covid de la marca Abdalá, importadas por el Gobierno Federal desde Cuba, y enviadas para ser aplicadas en el estado de Coahuila. La Delegación del Bienestar, encargada de las campañas de vacunación antiCovid, no ha podido cumplir la meta de aplicación de este biológico, toda vez que la población se ha mostrado renuente a recibir la vacuna de esta marca, misma que no cuenta con aprobación de organismos internacionales.