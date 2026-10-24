Urge Rubén Moreira a implementar una estrategia nacional contra la sobrepoblación penitenciaria

El diputado del PRI presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y al Sistema Penitenciario a atender con urgencia los penales más saturados

Ciudad de México.- El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario a elaborar e implementar una estrategia de atención a la sobrepoblación penitenciaria.

La iniciativa del legislador del PRI pretende que se realicen esfuerzos prioritariamente en los centros con mayores niveles de saturación, con la presentación de un diagnóstico de sus necesidades de capacidad, personal y servicios, acciones específicas de atención y mecanismos de seguimiento para evaluar los resultados.

Moreira Valdez también solicitó que se hagan públicas las acciones realizadas durante 2026 para avanzar en el cumplimiento del Objetivo 4 del Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 y en el desarrollo del Modelo Nacional Penitenciario, particularmente las relacionadas con el diagnóstico de los sistemas penitenciarios, el diseño de instrumentos de valoración, la recopilación de información, las visitas realizadas a los centros y los principales hallazgos identificados.

Lo anterior, tras detallar que, entre diciembre de 2018 y agosto de 2026, el número de personas privadas de la libertad aumentó 39.14 por ciento, mientras que los espacios disponibles sólo crecieron 5.89 por ciento.

Como resultado, apunta en el documento, el sistema pasó de contar con 19 mil 592 lugares disponibles a presentar un déficit de 45 mil 96 espacios, al tiempo que los centros penitenciarios con sobrepoblación aumentaron de 103 a 158.

Moreira Valdez resaltó que la población femenil sin sentencia alcanza un 46.3 por ciento, frente al 35.7 por ciento de la población masculina en la misma condición. Señaló que estas cifras evidencian un marcado rezago en el sistema judicial encargado de dictaminar la situación legal de las personas procesadas.

Por ello, consideró pertinente dar seguimiento a las acciones previstas por el gobierno federal para atender los retos del Sistema Penitenciario Nacional.

“La sobrepoblación que presentan diversos centros, las diferencias entre entidades federativas, la falta de personal especializado, las deficientes condiciones de infraestructura y servicios, así como los desafíos en gobernabilidad y reinserción social, hacen indispensable conocer las acciones en desarrollo para fortalecer el sistema”, agregó.

El exgobernador de Coahuila concluyó que transparentar los trabajos realizados durante 2026 permitirá identificar los instrumentos desarrollados, las acciones de diagnóstico, las visitas efectuadas y los hallazgos obtenidos, facilitando así el seguimiento de la homologación y coordinación de los sistemas penitenciarios. (El Heraldo de Saltillo)