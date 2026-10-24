Más de 2 Mil 500 aspirantes presentan examen de admisión en la UAdeC para el Semestre Enero-Junio 2027

La Universidad Autónoma de Coahuila en su compromiso con el futuro educativo de la región, llevo a cabo el examen de admisión para 2 mil 554 aspirantes al semestre enero-junio 2026.

Distribuidos en las unidades Sureste, Laguna y Norte, personal capacitado de la Dirección de Asuntos Académicos, atendió a jóvenes que buscan un lugar en las aulas de la Casa de los Lobos de nivel licenciatura, ingeniería y bachillerato.

Fomentando la Inclusión y la accesibilidad en la Educación, la UAdeC aplicó un examen de admisión adaptado al Sistema Braille en la Unidad Laguna, apegada a la línea con una estrategia más amplia de la universidad para garantizar que los jóvenes con discapacidad visual tengan las mismas oportunidades de acceso a la educación.

Además de esta adaptación en la evaluación, la institución está invirtiendo en la creación de materiales didácticos especializados y en programas de acompañamiento académico, con el firme propósito de facilitar la permanencia y el éxito de todos sus estudiantes, eliminando barreras que históricamente han limitado el acceso a la formación superior.

En línea o a distancia se aplicó el examen Exani II a 237 aspirantes en la Unidad Sureste, presencial el examen Exani I a 2 mil 141 aspirantes de las 3 Unidades y Exani I a 185 aspirantes. (El Heraldo de Saltillo)