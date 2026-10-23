No desaparece Modalidad 40, se frenan fraudes.- Sheinbaum  

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Modalidad 40 del IMSS no desaparecerá y que las restricciones aprobadas por el Consejo Técnico del Instituto buscan impedir fraudes y abusos en el otorgamiento de pensiones, sin modificar los derechos establecidos en la ley.

La Jefa del Ejecutivo sostuvo que las medidas responden a la detección de personas que obtuvieron pensiones mediante ese esquema sin reunir los requisitos, por lo que descartó que la decisión deba someterse a la aprobación del Congreso.

“No se cancela la Modalidad 40. A lo mejor hubo un malentendido. Está garantizada en la ley, continúa. Lo que se tomaron fueron medidas para evitar fraudes, abusos en la Modalidad 40”, afirmó.

Sheinbaum respondió así a los cuestionamientos de legisladores que plantearon que las restricciones debían discutirse en el Congreso, al considerar que podrían implicar modificaciones a la Ley del Seguro Social.

La presidenta rechazó esa interpretación y sostuvo que el Consejo Técnico del IMSS únicamente estableció controles para impedir que personas sin derecho al beneficio utilicen el esquema.

“No es que desaparezca la Modalidad 40 o que se cambie el sentido de la ley. No, es evitar abusos y fraudes”, insistió.

La mandataria señaló que se identificaron casos de personas que accedieron indebidamente a pensiones que pueden alcanzar entre 80 mil y 90 mil pesos mensuales.

“Se encontraron muchos casos de personas que no les correspondía esa modalidad de pensión a las que se les dio”, afirmó.

Sheinbaum explicó que las restricciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que consideró que no requieren una reforma legislativa.

“Por eso no tiene que pasar por el Congreso, porque no es que desaparezca esta modalidad”, sostuvo.

La presidenta anunció que su Gobierno prepara un informe para precisar cuántas personas habrían obtenido pensiones mediante irregularidades y dar a conocer los casos detectados.

“Lo preparamos para poder presentar cuántas personas se estima que pudieron haber afectado”, señaló.

La mandataria indicó que distintas dependencias revisan la posible participación de despachos de abogados y otras instancias en las operaciones irregulares relacionadas con la Modalidad 40.

“Está la Secretaría de Hacienda, o Buen Gobierno, incluso la propia Consejería Jurídica, analizando este caso”, explicó.

Sheinbaum descartó que las irregularidades detectadas comprometan actualmente las finanzas del IMSS, aunque advirtió que permitir la continuidad de esas prácticas podría afectar los recursos públicos.

“No, no, para nada”, respondió al ser cuestionada sobre un eventual riesgo financiero.

La presidenta sostuvo que el objetivo es impedir que se otorguen pensiones elevadas a personas que no cumplen los requisitos, debido a que se trata de recursos públicos.

Sobre las solicitudes de comparecencia de funcionarios federales para explicar las medidas, Sheinbaum afirmó que no existe impedimento para acudir al Congreso.

“Todos los servidores públicos, si se les llama a comparecer al Congreso, comparecen. Puede ser ahora, puede ser después, pero no hay ningún problema en que se comparezca y se explique esto”, aseguró.

La mandataria señaló que el director del IMSS, Zoé Robledo, también puede acudir ante los legisladores para explicar las decisiones del Instituto y las acciones emprendidas para mejorar sus servicios. (AGENCIA REFORMA)