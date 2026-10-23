Cae responsable de ataque con coche bomba en Michoacán

Ciudad de México.- David “N”, alias “Mando 20”, líder de una célula del CJNG y responsable de la explosión de un vehículo frente a instalaciones de la Policía de Coahuayana, Michoacán, la cual dejó 6 muertos, fue detenido en Colima, informó el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Además fueron detenidas otras dos personas relacionadas con el hecho criminal del sábado 6 de diciembre de 2025.

“Derivado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana @SSPCMexico y @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, se realizaron cateos en dos inmuebles del municipio de Tecomán, Colima, donde fueron detenidos David “N”, alias “Mando 20” , Sinuhe “N” y Cristian “N”, relacionados con la explosión de un vehículo ocurrida el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, que dejó seis personas sin vida y varias más heridas”, reportó García Harfuch.

Durante las detenciones se aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación, propaganda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre otros indicios relevantes para la investigación.

A David “N” se le identifica como líder de una célula del CJNG con presencia en Tecomán, Colima, y municipios aledaños.

“Un ataque que cobró la vida de seis personas no puede quedar impune”, sostuvo el secretario de Seguridad.

Agradeció la colaboración de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, y a la Secretaria de Seguridad de Colima, “cuyo apoyo ha sido fundamental para avanzar en las investigaciones y fortalecer la coordinación institucional”. (AGENCIA REFORMA)