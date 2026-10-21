Convocan a pensionados del Gobierno de Coahuila a elegir nueva dirigencia este viernes

La votación se realizará de 9:00 a 16:00 horas en la Casa del Pensionado de Saltillo; la planilla Renacer o Dorada propone cinco ejes de trabajo para mejorar la atención a jubilados.

La Asociación de Extrabajadores Pensionados y Jubilados del Gobierno del Estado celebrará elecciones este viernes 23 de octubre para renovar su dirigencia, en una jornada en la que podrán participar los pensionados que cuenten con su credencial del Instituto Estatal de Pensiones, independientemente de si están afiliados formalmente a la agrupación.

El profesor Juan José Esquivel Talamantes, quien encabeza la planilla Renacer o Dorada, invitó a los extrabajadores estatales a participar en la votación y destacó que el proceso se llevará a cabo de manera democrática y sin distinciones entre los pensionados.

Las urnas estarán instaladas de las 9:00 a las 16:00 horas en la Casa del Pensionado, ubicada en General Cepeda número 323, en la Zona Centro de Saltillo, por lo que los participantes deberán presentar únicamente la credencial expedida por el Instituto Estatal de Pensiones, de acuerdo con la convocatoria difundida por la planilla.

Bajo el lema “Por una dignidad plena para ti”, la propuesta encabezada por Esquivel Talamantes contempla cinco ejes de trabajo enfocados en las necesidades de los adultos mayores y en el fortalecimiento de las actividades dirigidas a quienes dedicaron su vida laboral a distintas dependencias del Gobierno de Coahuila.

Entre las acciones planteadas se encuentran talleres de salud emocional, actividades para facilitar el aprendizaje y uso de nuevas tecnologías, así como la promoción de proyectos conjuntos con instituciones externas.

La agenda también considera ampliar las opciones recreativas, culturales y deportivas para pensionados y jubilados, además de organizar talleres enfocados en la movilidad y el cuidado de la salud física.

Los integrantes de la planilla Renacer o Dorada han difundido estas propuestas entre sus compañeros con el objetivo de presentar un programa de trabajo orientado al bienestar, la convivencia y la atención de las necesidades de los extrabajadores estatales.

La elección de este viernes permitirá a los integrantes de la asociación participar en la definición de la dirigencia que estará al frente del organismo y de las acciones que se impulsen en beneficio de sus pensionados y jubilados. (El Heraldo de Saltillo)