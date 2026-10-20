Llenan tumba de El Mencho con cempasúchil por Día de Muertos

Con motivo de las festividades del Día de Muertos, la tumba del exlíder criminal Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho, fue cubierta con elaborados arreglos de cempasúchil y calaveras dentro del panteón Recinto de la Paz, en Zapopan Jalisco.

Guadalajara, Jalisco.- La tumba de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, fue adornada con calaveras y cientos de flores con motivo del Día de Muertos.

Los visitantes del Recinto de la Paz ya se han acostumbrado a ver el espacio donde sepultaron al ex líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación repleto de rosas, ramos y otros arreglos ostentosos, desde que perdió la vida el 22 de febrero.

La florería que intervino el lugar presumió en sus redes sociales la colocación de cempasúchil, que lo mismo formaban figuras de animales como ramos; además, se pudieron observar calabazas sobre pétalos.

La última morada de “El Mencho” se ha visto protegida por un toldo en distintas ocasiones. Familiares de otras personas sepultadas en el cementerio se han quejado de cómo la administración del recinto zapopano ha relajado las normas para la tumba del capo en particular.

Hugo César Macías Ureña, alias “El Tuli”, el jefe de sicarios del CJNG que prometió 20 mil pesos por cada militar asesinado el 22 de febrero, está sepultado al lado de su jefe. (AGENCIA REFORMA)