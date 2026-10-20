Hay en el PRI Coahuila unidad absoluta rumbo al proceso electoral de 2027: Robles Loustaunau

El dirigente del PRI en Coahuila, Carlos Robles Loustaunau, aseguró que luego de la celebración de los Consejos Políticos en los diferentes municipios de la entidad, puede observarse una “unidad absoluta” entre la militancia, lo que aseguró, será fundamental para enfrentar con éxito el proceso electoral del próximo año.

“Hemos tenido una gran respuesta, ustedes lo vieron aquí en Saltillo y eso se ha repetido realmente en todo el estado, siento que nuestra estructura, nuestra militancia está muy preparada para lo que viene. Siento que vamos a tener mucha actividad pero también éxito, percibo y siento a nuestra militancia con muchas ganas de participar y eso me da gusto, pero sobre todo siento mucha unidad en el partido, una unidad absoluta”, señaló.

Dijo que estos consejos sirven para calibrar la situación en que se encuentran las figuras políticas del partido en los municipios y también para ver la relación que estos últimos mantienen con la gente.

Además, aseguró que en los municipios del estado se cuenta con buenos gobiernos priístas que favorecen la reelección de alcaldes.

“Donde es posible la reelección la va a haber, y cuando hablo de posible hablo de posible triunfo en virtud de la respuesta de la comunidad y aparte calibramos el gobierno que se está haciendo, siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo: en las elecciones el votante vota por un candidato, pero en mayor proporción por la marca de gobierno”

“Un mal gobierno tiende a perder y en eso nos fijamos mucho para la reelección, para la continuidad de un priísta, sea mujer u hombre al frente de ese municipio. Ustedes pueden ver el caso del estado, el buen gobierno de Manolo Jiménez favorece mucho al partido, favorece a la votación del PRI. Es igual en los municipios, y ahí se tiene que tomar muy en cuenta esto último”, manifestó el líder priísta. (ÁNGEL AGUILAR)