Pegan ‘Trudy’ y frente frío con lluvias al País

Ciudad de México.- Condiciones adversas, con lluvias de muy fuertes a extraordinarias, se esperan para las próximas horas en el País, debido al huracán «Trudy», ubicado frente a costas de Jalisco, y el frente frío número 2 en la región del Golfo de México.

La mañana de este domingo, de acuerdo con el reporte más reciente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) «Trudy», huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, se localiza a 170 kilómetros (km) al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y generará lluvias muy fuertes en Jalisco y fuertes en Colima y Nayarit.

Presenta vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (km/h), rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17.

Debido a su circulación se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros (mm) en la costa y sur de Jalisco, fuertes en el sur de Colima y Nayarit y vientos de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 100, disminuyendo durante el día en costas de Colima y Jalisco, y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 en costas de Nayarit.

También se prevé oleaje de 4 a 6 metros de altura, disminuyendo en el transcurso de la jornada en costas de Jalisco y Colima, y de 2 a 3 m en litorales del sur de Nayarit y Michoacán.

La zona de prevención por efectos de vientos de huracán se mantiene desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

En el caso del Golfo de México, la Conagua alertó que durante este domingo se esperan lluvias extraordinarias, es decir mayores a 250 mm, y acompañadas de actividad eléctrica.

De acuerdo con el pronóstico para las próximas 24 horas, la severidad es extrema y lo estados afectados por la urgencia son Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

La autoridad pidió a la población en general extremar precauciones en esos estados y atender las recomendaciones de Protección Civil. (AGENCIA REFORMA)