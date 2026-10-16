Volcadura en la carretera a Monclova deja un muerto y tres lesionados

Una persona sin vida y tres más lesionadas fue el saldo de una volcadura registrada en el kilómetro 88 de la carretera a Monclova, en los límites de Castaños y Ramos Arizpe, Coahuila.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor, de 41 años, declaró que viajaban desde Oklahoma con destino a Aguascalientes cuando uno de los neumáticos se reventó. La falla habría provocado que perdiera el control de la unidad, saliera del camino y terminara volcada.

En el lugar se confirmó el fallecimiento de una persona de entre 55 y 65 años, mientras que una mujer de 22 años resultó gravemente lesionada y fue trasladada en código rojo para recibir atención médica. Otros dos pasajeros, el conductor de 41 años y un hombre de 55, presentaron múltiples golpes y fueron reportados en código amarillo.

Los tres lesionados fueron trasladados al Hospital General para recibir atención médica. Personal de Protección Civil de Castaños realizó maniobras de abanderamiento en la zona, mientras se esperaba la llegada de elementos de la Guardia Nacional para tomar conocimiento del accidente y efectuar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las identidades de los involucrados no han sido dadas a conocer oficialmente. Las autoridades deberán determinar las circunstancias del percance y realizar los procedimientos correspondientes por el fallecimiento. (El Heraldo de Saltillo)