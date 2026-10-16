Egresado de la UA de C Obtiene reconocimiento Iberoamericano de Cuento y el Premio de Periodismo Cultural “Catón”

El egresado de la Licenciatura en Letras Españolas de la Facultad de Ciencia, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila, Humberto Vázquez Galindo, obtuvo reconocimientos por su trabajo literario y periodístico: fue distinguido en el Concurso Iberoamericano de Cuento y Novela Elena Poniatowska Amor por su obra El Diablo y yo nos entendemos, y recibió el Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón”, en la categoría de Entrevista.

El Concurso Iberoamericano de Cuento y Novela Elena Poniatowska Amor es convocado por la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C., la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Editorial Planeta, con el propósito de reconocer propuestas literarias de autores del ámbito iberoamericano; en esta edición, el certamen recibió más de 200 cuentos de distintos países, de los cuales solo dos autores mexicanos resultaron ganadores, entre ellos Vázquez Galindo.

Su cuento “El Diablo y yo nos entendemos” surgió a partir de su acercamiento a testimonios relacionados con las terapias de conversión, tema que lo llevó a recuperar experiencias autobiográficas de su infancia en Monclova, Coahuila; la historia retoma la relación con su abuela, una mujer profundamente católica que, desde sus creencias religiosas y prácticas tradicionales, buscaba protegerlo de aquello que consideraba un mal.

A través de esta narración, el autor explora la homosexualidad, la religión y las dificultades de crecer en un entorno conservador; la obra presenta una mirada compleja sobre los vínculos familiares y las creencias, al retratar a su abuela no como una villana, sino como alguien que intentaba protegerlo del rechazo social desde su propia manera de entender el mundo.

A este reconocimiento se suma el Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre “Catón” de la UA de C, que obtuvo en la categoría de Entrevista por el trabajo “Ernesto Contreras: El cineasta que convirtió el orgullo en arte”, publicado en el periódico Vanguardia; en este texto, Vázquez Galindo aborda la trayectoria del cineasta y las producciones audiovisuales con las que ha explorado temas como la diversidad sexual, la identidad y la discriminación.

El egresado expresó su satisfacción y sorpresa por recibir ambos reconocimientos, particularmente por la distinción en el concurso iberoamericano, debido a la participación de escritores de distintos países y al número de trabajos recibidos.

Asimismo, destacó que su formación en la Licenciatura en Letras Españolas de la UA de C fue fundamental para desarrollar su estilo narrativo y fortalecer posteriormente su labor periodística a través de entrevistas, crónicas y reportajes; al recordar que sus maestros despertaron su interés por la literatura latinoamericana y lo acercaron a autores que influyeron en su escritura, caracterizada por recuperar la oralidad, la cultura popular y las experiencias de su entorno.

Vázquez Galindo invitó a las y los jóvenes interesados en la escritura a continuar creando y prestar atención a las historias que existen en sus comunidades, especialmente aquellas de sectores que pocas veces encuentran un espacio en la literatura; señaló que escribir también representa una forma de resistencia y una oportunidad para dar voz a experiencias, raíces e historias que merecen ser contadas.

Finalmente, compartió que trabaja en un libro de cuentos inspirado en esa etapa de su vida, en el que incluirá El Diablo y yo nos entendemos; obra que formará parte de una antología con los cuentos ganadores del certamen iberoamericano. (El Heraldo de Saltillo)