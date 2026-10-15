Ernesto De Jesús Sánchez De La Rosa
Falleció el 13 de octubre del 2026 a la edad de 37 años
Velación en capilla Reconciliación
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en la Iglesia Nuestra Sra del Rosario a las 15:00 hrs
Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Martin Granillo Guzmán
Falleció el 13 de octubre del 2026 a la edad de 41 años
Traslado este jueves a Tlalnepantla de Baz Estado de México
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María Eduviges Rangel Álvarez
Falleció el 14 de octubre del 2026 a la edad de 83 años
Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Sano Cristo
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Manuel Medina Sánchez
Falleció el 14 de octubre del 2026 a la edad de 77 años
Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. Derramadero Saltillo Coahuila
Delfino Gámez Anguiano
Falleció el 15 de octubre del 2026 a la edad de 74 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Traslado este viernes para su Inhumación al Ej. El Fraile Saltillo Coahuila
María Guadalupe Carrizales Zavala
Falleció el 15 de octubre del 2026 a la edad de 64 años
Velación en capilla Oratorio Martínez
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 16:00 hrs
cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo