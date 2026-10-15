Ernesto De Jesús Sánchez De La Rosa

Falleció el 13 de octubre del 2026 a la edad de 37 años

Velación en capilla Reconciliación

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en la Iglesia Nuestra Sra del Rosario a las 15:00 hrs

Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Martin Granillo Guzmán

Falleció el 13 de octubre del 2026 a la edad de 41 años

Traslado este jueves a Tlalnepantla de Baz Estado de México

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María Eduviges Rangel Álvarez

Falleció el 14 de octubre del 2026 a la edad de 83 años

Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Sano Cristo

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Manuel Medina Sánchez

Falleció el 14 de octubre del 2026 a la edad de 77 años

Traslado este jueves para su Velación e Inhumación al Ej. Derramadero Saltillo Coahuila

Delfino Gámez Anguiano

Falleció el 15 de octubre del 2026 a la edad de 74 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Traslado este viernes para su Inhumación al Ej. El Fraile Saltillo Coahuila

María Guadalupe Carrizales Zavala

Falleció el 15 de octubre del 2026 a la edad de 64 años

Velación en capilla Oratorio Martínez

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 16:00 hrs

cremación este viernes en el Panteón Jardines del Santo Cristo