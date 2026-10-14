Definitivamente Morena y sus aliados iniciaron con el pie izquierdo –y no en términos ideológicos- el proceso de elección de candidatos a presidentes municipales y a diputados federales en Coahuila, de acuerdo con los comicios a realizarse dentro de ocho meses. Y eso que todavía no empieza formalmente dicho proceso, y eso que aún no realizan sus polémicas y cuestionadas encuestas, que no dejan satisfecho sino únicamente al que resulta designado coordinador del correspondiente comité “para la transformación y defensa de la patria y la soberanía nacional”. O por ahí va.

Incluso a nivel nacional, el dirigente del aliado morenista, Partido del Trabajo, Alberto Anaya, llevó al extremo sus acostumbrados condicionamientos o chantajes al asegurar que el gobierno de los Estados Unidos interviene en la designación de las candidaturas para gobernador, lo que pone en serio riesgo la alianza de los dos partidos. Lo cierto es que en Nuevo León crece el movimiento “Todos con conciencia”, iniciado al interior de Morena por Tatiana Clouthier, en contra de los resultados de la encuesta que favoreció a Clara Luz Flores. Se le sumaron a la exsecretaria de Economía los ex aspirantes a la candidatura a gobernador, Andrés Mijes y Waldo Fernández, lo que complica el proceso interno morenista.

En Coahuila ya resulta inviable la alianza entre morenistas y petistas. Sobre todo si interviene el dirigente estatal del PT, Ricardo Sóstenes Mejía, pues los actores de Morena lo ven como un apestado, además del repetido infinidad de veces término de traidor. Ya la senadora Cecilia Guadiana la emprendió contra Mejía Berdeja a quien le recordó y recriminó no haber respetado los resultados de la encuesta para nombrar al candidato a gobernador hace tres años, y la respaldó el diputado local Alberto Hurtado. La sesión de este martes del Congreso del Estado confirma que seguirá habiendo desencuentros entre unos y otros. El diputado morenista Antonio Attolini se hizo de palabras con su homólogo Antonio Flores, del PT, a quien reclamó que pretendiera grabarlo. El petista Tony Flores les reclamó tanto a Attolini como a Hurtado no haberlo apoyado cuando se quedó sin curul por acumulación de inasistencias sin justificación válida. ¿Así pretenden ganar en junio próximo?