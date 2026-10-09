Fortalece COBAC su innovación educativa con convenio de colaboración con Google

La alianza contempla 13 mil licencias de correo institucional, capacitación y certificación para docentes, directivos y personal académico.

Con el propósito de fortalecer la innovación educativa, ampliar el acceso a herramientas tecnológicas y desarrollar las competencias digitales de su comunidad escolar, el Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) impulsa un convenio de colaboración con Google, que representa importantes beneficios para estudiantes, docentes, directivos y personal académico.

Como parte de esta alianza, se gestionaron 13 mil licencias para correos electrónicos institucionales, con las que se fortalecerán los canales oficiales de comunicación y se facilitará el acceso a herramientas digitales para el desarrollo de actividades académicas y administrativas.

Asimismo, el COBAC participa en el proyecto Canva Education, impulsado por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), con 13 mil 75 licencias autorizadas, de las cuales 12 mil 417 corresponden a estudiantes. Actualmente, se encuentra en proceso la incorporación de las y los estudiantes a esta plataforma.

IMPULSAN CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DIGITAL

El convenio contempla también acciones de capacitación y certificación dirigidas a docentes, directivos y personal académico, con el objetivo de fortalecer sus competencias digitales y favorecer una integración más efectiva de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Al respecto, el director general del Colegio de Bachilleres de Coahuila, Leonardo Jiménez Camacho, destacó que esta colaboración representa un paso importante para consolidar una educación acorde con las necesidades y desafíos actuales.

“En COBAC estamos convencidos de que la tecnología debe ser una aliada para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta colaboración con Google nos permite acercar herramientas digitales a nuestra comunidad educativa y fortalecer las competencias de nuestros docentes y estudiantes”.

Jiménez Camacho señaló que estas acciones se encuentran alineadas con la política educativa de Coahuila, impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, que tiene entre sus prioridades fortalecer la calidad educativa, promover la innovación, ampliar las oportunidades de acceso a herramientas tecnológicas y desarrollar nuevas competencias en las y los jóvenes.

En este sentido, la incorporación de plataformas y recursos digitales contribuye a generar mejores condiciones para el aprendizaje, fortalecer la preparación de docentes y estudiantes y avanzar hacia una educación vinculada con las necesidades de un entorno cada vez más tecnológico.

Con esta colaboración, el Colegio de Bachilleres de Coahuila refrenda su compromiso con una educación innovadora, incluyente y de calidad, aprovechando la tecnología como una herramienta estratégica para fortalecer los procesos educativos y contribuir a la formación integral de las y los estudiantes. (El Heraldo de Saltillo)