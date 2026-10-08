Entrega Tomás Gutiérrez renovada Plaza Texcoco en Analco

Familias y deportistas reciben espacio rehabilitado con cancha de pasto sintético, juegos infantiles, palapa y nuevo alumbrado

Con la participación de decenas de familias, vecinos y niños deportistas de la colonia Analco, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, acompañado de su esposa, Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, entregó esta tarde la rehabilitación integral de la Plaza Texcoco, un espacio público recuperado para la convivencia familiar, la recreación y la práctica deportiva.

Esta obra, de más de un millón de pesos, permitió transformar un espacio que presentaba condiciones de abandono en un punto de encuentro para la comunidad, mediante la instalación de pasto sintético en la cancha deportiva, construcción de una palapa, colocación de juegos infantiles, nuevas luminarias y trabajos de pintura y mejoramiento de bancas y otras áreas de uso común.

Durante la entrega, el alcalde destacó que la recuperación de plazas públicas forma parte de las acciones municipales para mejorar los espacios de convivencia y ofrecer a niñas, niños, jóvenes y familias instalaciones adecuadas para desarrollar actividades deportivas, recreativas y comunitarias.

“Queremos que nuestras niñas y niños tengan lugares dignos donde jugar, practicar deporte y convivir con sus familias. Una plaza recuperada significa más oportunidades para que nuestros jóvenes aprovechen su tiempo libre y para que los vecinos vuelvan a encontrarse. Hoy entregamos este espacio a toda la colonia Analco, pero también les pedimos que nos ayuden a cuidarlo”, expresó Gutiérrez Merino.

El presidente municipal señaló que su administración mantiene trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de plazas públicas en distintos sectores de Ramos Arizpe, como parte de las inversiones destinadas al mejoramiento de la infraestructura urbana, vialidades y espacios comunitarios.

El alcalde invitó a las familias del sector a aprovechar los programas del DIF Ramos Arizpe, encabezado por Teresita Escalante Contreras, entre ellos los cursos y talleres que se desarrollan en coordinación con instituciones de capacitación, además de plantear la posibilidad de llevar actividades de costura, manualidades y otras opciones formativas a los espacios comunitarios.

La entrega reunió a integrantes de los clubes deportivos Malitros, Galácticos y Walter, de la Liga La Roca, así como a familias y vecinos que participaron en el corte de listón inaugural de la plaza.

Al evento asistieron también la regidora presidenta de la Comisión de Obras Públicas, María del Carmen Gámez Estrada; el secretario de Embellecimiento Urbano, César Flores Jiménez; el secretario de Servicios Primarios, Edgar Tamez Garza; el coordinador municipal de Mejora, Francisco Javier Pérez Santiago, y el director de Comunas, Carlos Alberto Rodríguez Alcántar. (El Heraldo de Saltillo)