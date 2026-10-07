Manolo Jiménez detona acciones por 550 millones en Monclova y Frontera

«En equipo le entramos» llegará con acciones de recarpeteo, pavimento, servicios primarios, rehabilitación de espacios públicos, agua, drenaje e nfraestructura educativa, entre otros, a todos los municipios de la región Centro-Desierto

Monclova, Coah.- En gira de trabajo por la región Centro, acompañado por Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, y por Sara Irma Pérez, alcaldesa de Frontera, el gobernador Manolo Jiménez Salinas detonó el programa “En equipo le entramos” en el cual se invertirán 548.8 millones de pesos para estos dos municipios en acciones de infraestructura, servicios primarios y rehabilitación de espacios públicos.

«Junto con nuestro amigo Carlos Villarreal, vamos a invertir 427 millones de pesos en Monclova con el gran programa de servicios públicos En Equipo le Entramos ¡Trabajando juntos seguimos avanzando pa’ delante a pasos de gigante», destacó el gobernador.

En este programa se aplican más de tres mil millones de pesos para los 38 municipios del estado en acciones de pavimentos, agua potable, drenaje, embellecimiento de espacios públicos, infraestructura educativa, entre otras.

Manolo Jiménez comentó que a través del equipo Mejora se tiene la oportunidad de trabajar permanentemente cerca de la gente, y que eso es muy bueno porque hace que este gran programa “En equipo le entramos” vaya directamente a las necesidades de nuestra gente.

“Hoy estamos contentos porque seguimos cumpliendo compromisos. Nosotros ganamos gracias a la gente, y la mejor manera de honrar la confianza de la gente es cumpliendo”, señalo.

Jiménez Salinas indicó que su administración, en equipo las alcaldesas y los alcaldes, se han metido con todo al tema de seguridad, al tema de grandes obras, al tema de salud, de educación, y que con este programa se meten con todo al tema de los servicios públicos.

“Porque con los servicios públicos podemos mejorar nuestras colonias, barrios y ejidos y, con ello, mejoramos la calidad de vida de nuestra gente”, aseguró.

Mencionó que, a partir de este miércoles, se van a invertir alrededor de 550 millones de pesos en servicios públicos solo para Monclova y Frontera. De la misma manera, anunció que en las próximas semanas se detonará al programa más grande en la historia de Coahuila de techumbres para escuelas.

Jorge Alberto Piñones Arzuaga, coordinador general de Mejora expresó que con el liderazgo de Manolo Jiménez, se sentaron a trabajar con las alcaldesas y alcaldes, con las distintas dependencias estatales, para escuchar las necesidades de cada municipio y convertirlas en obras que mejoran la calidad de vida de las familias coahuilenses.

Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, destacó el gran apoyo del gobernador Manolo Jiménez mediante este gran programa, con el cual se realizarán acciones de pavimentos, rehabilitación de espacios públicos, agua, drenaje, infraestructura educativa, empleo temporal, servicios primarios, entre otros, por el orden de los 427 millones de pesos.

Por su parte, la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Përez Cantú, mencionó que dentro de este gran programa “En equipo le entramos”, en Frontera se invertirán 121.8 millones de pesos para acciones de bacheo, recarpeteo, pavimentación, alumbrado público, agua, drenaje, electrificación, entre otras, dando inicio a las acciones del gran programa de bacheo en diversas calles del municipio. (El Heraldo de Saltillo)