SALTILLO PASO A PASO

Familias que dieron forma a Saltillo

En el Saltillo del siglo XVIII, el apellido era un referente. No solo decía de dónde venías, sino adónde podías llegar: a qué cargos podías acceder, con quién podías casarte, a quién le deberías favores y quién te los debería a ti. Las familias que consolidaron su poder en la villa lo hicieron entrelazando tres vínculos que rara vez se separaban: el comercio, la tierra y los cargos públicos. Quien controlaba esas tres cosas era, en la práctica, era casi intocable.

La familia Lobo Guerrero es el ejemplo más claro de esa lógica. José Melchor fue regidor alférez real; su hijo José Miguel fue alcalde y regidor, y mantuvo el nombre familiar en el cabildo durante décadas. No era coincidencia, sino una estrategia bien planeada. Los cargos públicos permitían influir en la distribución del agua, en las licencias de comercio y en la protección de las rutas. El gallego Juan Landín llevó esa lógica al extremo: fue regidor fiel ejecutor desde 1763 hasta 1794, más de treinta años en el mismo puesto. Su sobrino político, Juan Manuel Rosillo, era la siguiente pieza del tablero, hasta que murió joven en Jalapa, de regreso de un viaje de negocios a Veracruz. Ese puerto era uno de los tantos lazos que conectaban a la élite saltillense con los circuitos comerciales del otro lado del Atlántico.

José Antonio de Cárdenas representa al comerciante que diversifica con inteligencia. A su muerte, en 1792, su establecimiento tenía un valor de 9,300 pesos y una deuda de casi 5,000 con el mayorista capitalino Juan Díaz González, señal inequívoca de que operaba en las redes de crédito más grandes del virreinato. En sus estantes convivían lino de Bretaña, sedas y mascadas, loza de Puebla, géneros de China y telas finas. Gracias a las mercancías llegadas tanto de Europa como de Asia, vía el Galeón de Manila, su tienda era una ventana al comercio global de la época. Además, poseía una residencia de más de 1,500 metros cuadrados en el Callejón de los Propios, hoy calle de Juárez, y el rancho San Juan Bautista del Ornandillo, ubicado en el extremo sur del valle de Saltillo, en la franja comprendida entre la hacienda de La Concepción (de Landín) y las estribaciones del Cañón de San Lorenzo. El rancho contaba con treinta días de agua al mes garantizados y tanques de almacenamiento de piedra. En un entorno de aridez cíclica, el agua valía más que la propia tierra.

Andrés Antonio de la Mata y Cos llegó de España y en poco tiempo se hizo comerciante y acumuló los cargos de regidor, alcalde y subdelegado a lo largo de más de treinta años. Francisco José Pereyra, bachiller gallego y administrador de los estancos reales de tabaco, pólvora y naipes, representa el tipo opuesto: alto prestigio burocrático, pero sin arraigo en la tierra. Rentaba su casa y su tienda, ubicada en las hoy calles de Hidalgo y Santos Rojo, no poseía propiedades rurales; su paso por Saltillo era una etapa en una carrera política, no un proyecto para asentarse en el valle. En el extremo de la concentración de tierras estaban el marqués de San Miguel de Aguayo y la familia Sánchez Navarro, con latifundios tan extensos que hacían del noreste novohispano más un feudo que un territorio de la Corona española.

Lo que construyeron estas familias no fue solo riqueza, sino un sistema bien estructurado: el matrimonio consolidaba fortunas, el compadrazgo creaba lealtades que valían más que los contratos, los cargos públicos protegían intereses privados y los fondos de las cofradías funcionaban como red de seguridad para quienes pertenecían a esa élite.

El Saltillo de 1790, con cerca de 10,000 habitantes, era el nodo comercial más importante del noreste novohispano. El México independiente tuvo que heredar ese sistema, negociarlo y combatirlo. Las tres cosas ocurrieron, y el sistema, con variantes, subsistió.

Fuentes

Offutt, Leslie Scott. Una sociedad urbana y rural en el norte de México: Saltillo a fines de la época colonial. Saltillo: Archivo Municipal de Saltillo / Librería Portales, 1993. Fuente principal: inventario de Cárdenas, estratificación mercantil, censo de 1793 y análisis de las redes familiares de la élite.

Vito Alessio Robles. Saltillo en la historia y en la leyenda. Saltillo: Archivo Municipal de Saltillo, 1979.

Valdés, Carlos Manuel, e Ildefonso Dávila del Bosque. Saltillo: historia breve. México: El Colegio de México / FCE, 2011.

Dávila del Bosque, Ildefonso. Los cabildos tlaxcaltecas. Saltillo: Archivo Municipal de Saltillo, 2000.